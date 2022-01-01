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Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 1500 EF
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Конвекторы
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 1500 EF
    Арт. 704305142
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 1500 EF

      Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 1500 EF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305142

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		595х400х78
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 1500 EF - прибор с электронным управлением (электронный термостат), мощностью 1.5 кВт. Идеально подходит для обогрева помещения до 20 кв.м. Конвектор очищает воздух в помещении благодаря специальной  системе AIR GATE. Система фильтрации включает в себя угольный, катехиновый, антистатический противопылевой и Nano-silver фильтры, которые предназначены для очистки воздуха от пыли, микробов, неприятных запахов. Конвектор может работать в двух режимах - полной и половинной мощности (для уменьшения нагрузки на сеть).

        Преимущества

        • система очистки воздуха AirGate
        • защита от перегрева
        • функция AutoRestart
        • блокировка от детей