Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 1500 EF - прибор с электронным управлением (электронный термостат), мощностью 1.5 кВт. Идеально подходит для обогрева помещения до 20 кв.м. Конвектор очищает воздух в помещении благодаря специальной системе AIR GATE. Система фильтрации включает в себя угольный, катехиновый, антистатический противопылевой и Nano-silver фильтры, которые предназначены для очистки воздуха от пыли, микробов, неприятных запахов. Конвектор может работать в двух режимах - полной и половинной мощности (для уменьшения нагрузки на сеть).

Преимущества