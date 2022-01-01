Электрический конвектор IGC CW-1600M
Арт. 704305155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Великобритания
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Габариты, мм
|995х405х80
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор IGC CW-1600M - предназначен для обогрева жилых помещений путем естественной конвекции. Электроконвектор рассчитан на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
Преимущества
- Быстрый и равномерный обогрев
- Не сушит воздух и не сжигает кислород
- Механический термостат
- Интуитивно понятная панель управления
- Абсолютно бесшумная система работы
- Возможность работы даже во влажных помещениях
- Система защиты от перегрева
- Существует возможность монтажа на стенах
- Выключатель со световым индикатором