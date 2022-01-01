Преимущества

Быстрый и равномерный обогрев

Не сушит воздух и не сжигает кислород

Механический термостат

Интуитивно понятная панель управления

Абсолютно бесшумная система работы

Возможность работы даже во влажных помещениях

Система защиты от перегрева

Существует возможность монтажа на стенах

Выключатель со световым индикатором

Электрический конвектор IGC CW-1600M - предназначен для обогрева жилых помещений путем естественной конвекции. Электроконвектор рассчитан на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.