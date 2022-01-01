Электрический конвектор NeoClima FUTURO 0.5
Арт. 70423772
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Габариты, мм
|430х490x90
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Поддержка Wi-Fi
|Нет
- Конвектор NeoClima Futuro 0.5 обладает экономичным потреблением электроэнергии. В данной модели установлен монолитный алюминиевый нагревательный элемент, который обладает длительным рабочим ресурсом. В комплект входят специальные крепления для напольной установки. Многоступенчатая система защиты способствует безопасной и продолжительной эксплуатации.
Преимущества
- Инновационный экономичный конвектор
- Брызгозащищенное исполнение - для установки в помещениях с повышенной влажностью
- Ножки с колесиками для напольной установки поставляются в комплекте
- Низкая температура нагрева корпуса
- В процессе работы прибор не распространяет неприятные запахи
- Защита от перегрева, попадания влаги (IP24), попадания внутрь предметов, поражения электрическим током и промерзания