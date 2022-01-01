Электрический конвектор NeoClima FUTURO 0.5

Конвектор NeoClima Futuro 0.5 обладает экономичным потреблением электроэнергии. В данной модели установлен монолитный алюминиевый нагревательный элемент, который обладает длительным рабочим ресурсом. В комплект входят специальные крепления для напольной установки. Многоступенчатая система защиты способствует безопасной и продолжительной эксплуатации.

Преимущества