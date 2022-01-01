Электрический конвектор NeoClima Futuro 1.0

Конвектор NeoClima Futuro 1.0 оснащен электронным управлением для максимально комфортной эксплуатации. Данная модель отличается экономичным потреблением электроэнергии. В конвекторе установлен монолитный алюминиевый нагревательный элемент, который обладает длительным рабочим ресурсом. Многоступенчатая система защиты способствует безопасной и продолжительной эксплуатации.



Преимущества