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Электрический конвектор Thermor Electronic 1500 Вт
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Конвекторы
    Электрический конвектор Thermor Electronic 1500 Вт
    Арт. 704356
    Электрический конвектор Thermor Electronic 1500 Вт

      Электрический конвектор Thermor Electronic 1500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 704356

      Характеристики

      Производитель
      		Thermor
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		450х98х590
      Поддержка Wi-Fi
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Thermor Electronic 1500 Вт применяется для обогрева помещений площадью до 15 кв.м. Данный прибор может быть установлен во влажных помещениях (IP24). Предусмотрен встроенный электронный термостат, обеспечивающий поддержание необходимой температуры в помещении с точностью до 0,1 градуса. Конвектор устанавливается настенно при помощи кронштейнов, поставляющихся в комплекте. За счет блокировки органов управления обеспечивается защита от случайного изменения настроек конвектора.

        Преимущества

        • Световой индикатор нагрева
        • Прибор не нуждается в заземлении за счет электрозащиты класса II
        • Блокировка органов управления предотвращает случайное изменение параметров работы конвектора
        • Автоматическое отключение при перегреве
        • Возможно объединение нескольких обогревателей в цепь
        • Закрытый нагревательный элемент с диффузором безопасен и долговечен
        • Равномерное распространение теплого воздуха
        • Конвектор прост при установке за счет наличия кронштейнов (поставляются в комплекте)
        • Пять режимов переключателя: комфорт, эко, антизамерзание, стоп и настройка программы
        • Четыре режима настройки через пилотный провод: комфорт, эко, антизамерзание, стоп (отключение нагрузки)