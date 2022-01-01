Преимущества

Световой индикатор нагрева

Прибор не нуждается в заземлении за счет электрозащиты класса II

Блокировка органов управления предотвращает случайное изменение параметров работы конвектора

Автоматическое отключение при перегреве

Возможно объединение нескольких обогревателей в цепь

Закрытый нагревательный элемент с диффузором безопасен и долговечен

Равномерное распространение теплого воздуха

Конвектор прост при установке за счет наличия кронштейнов (поставляются в комплекте)

Пять режимов переключателя: комфорт, эко, антизамерзание, стоп и настройка программы

Четыре режима настройки через пилотный провод: комфорт, эко, антизамерзание, стоп (отключение нагрузки)

Электрический конвектор Thermor Electronic 1500 Вт применяется для обогрева помещений площадью до 15 кв.м. Данный прибор может быть установлен во влажных помещениях (IP24). Предусмотрен встроенный электронный термостат, обеспечивающий поддержание необходимой температуры в помещении с точностью до 0,1 градуса. Конвектор устанавливается настенно при помощи кронштейнов, поставляющихся в комплекте. За счет блокировки органов управления обеспечивается защита от случайного изменения настроек конвектора.