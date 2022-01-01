Электрический конвектор Thermor Electronic 2000 Вт
Арт. 704355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|740х450х78
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Thermor Electronic 2000 Вт - предназначен для обогрева помещений площадью до 25 кв.м. Оснащен электронным термостатом и влагозащитным корпусом. Предусмотрены система защиты от перегрева и защита от мороза. Возможно объединение в единую сеть.
Преимущества
- Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный
- Технология Soft Air обеспечивает комфортный микроклимат в помещении
- Не сушит воздух, не сжигает кислород
- Быстрый нагрев благодаря эффективному и равномерному распространению тепла
- Электронный термостат для экономии энергии до 15% (по сравнению с механическим конвектором)
- Встроенный датчик падения гарантирует выключение конвектора при падении
- Встроенная защита от перегрева и двойная изоляции (класс защиты II)