Преимущества

Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный

Технология Soft Air обеспечивает комфортный микроклимат в помещении

Не сушит воздух, не сжигает кислород

Быстрый нагрев благодаря эффективному и равномерному распространению тепла

Электронный термостат для экономии энергии до 15% (по сравнению с механическим конвектором)

Встроенный датчик падения гарантирует выключение конвектора при падении

Встроенная защита от перегрева и двойная изоляции (класс защиты II)

Электрический конвектор Thermor Electronic 2000 Вт - предназначен для обогрева помещений площадью до 25 кв.м. Оснащен электронным термостатом и влагозащитным корпусом. Предусмотрены система защиты от перегрева и защита от мороза. Возможно объединение в единую сеть.