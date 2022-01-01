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Электрический конвектор Thermor Electronic 2000 Вт
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Конвекторы
    Электрический конвектор Thermor Electronic 2000 Вт
    Арт. 704355
    Электрический конвектор Thermor Electronic 2000 Вт

      Электрический конвектор Thermor Electronic 2000 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 704355

      Характеристики

      Производитель
      		Thermor
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		740х450х78
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Thermor Electronic 2000 Вт - предназначен для обогрева помещений площадью до 25 кв.м. Оснащен электронным термостатом и влагозащитным корпусом. Предусмотрены система защиты от перегрева и защита от мороза. Возможно объединение в единую сеть.

        Преимущества

        • Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный
        • Технология Soft Air обеспечивает комфортный микроклимат в помещении
        • Не сушит воздух, не сжигает кислород
        • Быстрый нагрев благодаря эффективному и равномерному распространению тепла
        • Электронный термостат для экономии энергии до 15% (по сравнению с механическим конвектором)
        • Встроенный датчик падения гарантирует выключение конвектора при падении
        • Встроенная защита от перегрева и двойная изоляции (класс защиты II)