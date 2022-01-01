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Электрический конвектор Thermor Electronic 750 Вт
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Конвекторы
    Электрический конвектор Thermor Electronic 750 Вт
    Арт. 704305144
    Электрический конвектор Thermor Electronic 750 Вт

      Электрический конвектор Thermor Electronic 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 704305144

      Характеристики

      Производитель
      		Thermor
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		440х80х380
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Thermor Electronic 750 Вт - предназначен для обогрева помещений площадью до 10 кв.м. Оснащен электронным термостатом и влагозащитным корпусом. Предусмотрены система защиты от перегрева и защита от мороза. Возможно объединение в единую сеть электрических систем отопления.

        Преимущества 

        • Световой индикатор нагрева
        • Прибор не нуждается в заземлении за счет электрозащиты класса II
        • Блокировка органов управления предотвращает случайное изменение параметров работы конвектора
        • Автоматическое отключение при перегреве
        • Возможно объединение нескольких обогревателей в цепь
        • Закрытый нагревательный элемент с диффузором безопасен и долговечен
        • Равномерное распространение теплого воздуха
        • Конвектор прост при установке за счет наличия кронштейнов (поставляются в комплекте)