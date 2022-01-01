Электрический конвектор Thermor Electronic 750 Вт
Арт. 704305144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|440х80х380
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Thermor Electronic 750 Вт - предназначен для обогрева помещений площадью до 10 кв.м. Оснащен электронным термостатом и влагозащитным корпусом. Предусмотрены система защиты от перегрева и защита от мороза. Возможно объединение в единую сеть электрических систем отопления.
Преимущества
- Световой индикатор нагрева
- Прибор не нуждается в заземлении за счет электрозащиты класса II
- Блокировка органов управления предотвращает случайное изменение параметров работы конвектора
- Автоматическое отключение при перегреве
- Возможно объединение нескольких обогревателей в цепь
- Закрытый нагревательный элемент с диффузором безопасен и долговечен
- Равномерное распространение теплого воздуха
- Конвектор прост при установке за счет наличия кронштейнов (поставляются в комплекте)