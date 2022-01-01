Преимущества

Световой индикатор нагрева

Прибор не нуждается в заземлении за счет электрозащиты класса II

Блокировка органов управления предотвращает случайное изменение параметров работы конвектора

Автоматическое отключение при перегреве

Возможно объединение нескольких обогревателей в цепь

Закрытый нагревательный элемент с диффузором безопасен и долговечен

Равномерное распространение теплого воздуха

Конвектор прост при установке за счет наличия кронштейнов (поставляются в комплекте)

Электрический конвектор Thermor Electronic 750 Вт - предназначен для обогрева помещений площадью до 10 кв.м. Оснащен электронным термостатом и влагозащитным корпусом. Предусмотрены система защиты от перегрева и защита от мороза. Возможно объединение в единую сеть электрических систем отопления.