Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический конвектор Thermor Electronic 500 Вт
5.0
1
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Thermor Electronic 500 Вт
    Арт. 704239121
    5.0
    1
    Электрический конвектор Thermor Electronic 500 Вт
    Электрический конвектор Thermor Electronic 500 Вт
      Электрический конвектор Thermor Electronic 500 Вт
      Электрический конвектор Thermor Electronic 500 Вт

      Электрический конвектор Thermor Electronic 500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 704239121
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thermor
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		370х440х80
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Thermor 500 Вт — современный отопительный прибор, рассчитанный на обогрев небольших площадей (до 5 кв. м.). Он оснащен высокотехнологичной автоматикой, обеспечивающей широкие возможности управления. Модель Thermor 500 Вт предназначается для установки на стену. Она компактна, выполнена в классическим дизайне и белом цвете, будет гармонично смотреться с любым интерьером квартиры, загородного дома или таунхауса. При необходимости установки на пол к отопительному прибору дополнительно заказываются ножки. Обогреватель имеет прочную, безопасную конструкцию, закрытый нагревательный элемент, влагозащитный корпус. В нем предусмотрена встроенная защита от мороза, случайного падения и перегрева. При необходимости, конвектор электрический марки Thermor 500 может быть объединен в единую сеть с централизованным управлением.

        Преимущества

        • Быстрое достижение необходимой температуры
        • Встроенное программирование и электронный термостат
        • Точное поддержание установленной температуры
        • Простая установка
        • Тихая и экономичная работа
        Узнать актуальную стоимость обогревателя Thermor 500 можно через наш сайт или по телефону. На конвектор получены все необходимые декларации таможенного союза. При необходимости, наш магазин доставит отопительный прибор курьером.