Электрический конвектор Thermor Electronic 500 Вт
Арт. 704239121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|370х440х80
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Thermor 500 Вт — современный отопительный прибор, рассчитанный на обогрев небольших площадей (до 5 кв. м.). Он оснащен высокотехнологичной автоматикой, обеспечивающей широкие возможности управления. Модель Thermor 500 Вт предназначается для установки на стену. Она компактна, выполнена в классическим дизайне и белом цвете, будет гармонично смотреться с любым интерьером квартиры, загородного дома или таунхауса. При необходимости установки на пол к отопительному прибору дополнительно заказываются ножки. Обогреватель имеет прочную, безопасную конструкцию, закрытый нагревательный элемент, влагозащитный корпус. В нем предусмотрена встроенная защита от мороза, случайного падения и перегрева. При необходимости, конвектор электрический марки Thermor 500 может быть объединен в единую сеть с централизованным управлением.
Преимущества
- Быстрое достижение необходимой температуры
- Встроенное программирование и электронный термостат
- Точное поддержание установленной температуры
- Простая установка
- Тихая и экономичная работа