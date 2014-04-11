Электрический конвектор Thermor Electronic 500 Вт

Преимущества

Быстрое достижение необходимой температуры

Встроенное программирование и электронный термостат

Точное поддержание установленной температуры

Простая установка

Тихая и экономичная работа

Конвектор Thermor 500 Вт — современный отопительный прибор, рассчитанный на обогрев небольших площадей (до 5 кв. м.). Он оснащен высокотехнологичной автоматикой, обеспечивающей широкие возможности управления. Модель Thermor 500 Вт предназначается для установки на стену. Она компактна, выполнена в классическим дизайне и белом цвете, будет гармонично смотреться с любым интерьером квартиры, загородного дома или таунхауса. При необходимости установки на пол к отопительному прибору дополнительно заказываются ножки. Обогреватель имеет прочную, безопасную конструкцию, закрытый нагревательный элемент, влагозащитный корпус. В нем предусмотрена встроенная защита от мороза, случайного падения и перегрева. При необходимости, конвектор электрический марки Thermor 500 может быть объединен в единую сеть с централизованным управлением.Узнать актуальную стоимость обогревателя Thermor 500 можно через наш сайт или по телефону. На конвектор получены все необходимые декларации таможенного союза. При необходимости, наш магазин доставит отопительный прибор курьером.