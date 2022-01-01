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Электрический конвектор Timberk Limited Edition TEC PF2 EL15
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Конвекторы
    Электрический конвектор Timberk Limited Edition TEC PF2 EL15
    Арт. 704305164
    Электрический конвектор Timberk Limited Edition TEC PF2 EL15

      Электрический конвектор Timberk Limited Edition TEC PF2 EL15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305164

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		400х595х69
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Timberk (Тимберк) TEC.PF2 EL15 оснащен электронным термостатом, обеспечивающим точность регулировки и поддержания необходимой температуры обогрева. Устройство комплектуется удобными ножками для надежной напольной установки. В данной модели предусмотрено три режима нагрева: экономичный, комфортный и экспресс-нагрев. Конвектор оборудован ионизатором, очищающим воздух от вирусов, бактерий и грибков.

        Преимущества

        • ТЭН имеет «ракушечную» поверхность с увеличенной площадью теплоотдачи
        • Эффективность нагрева воздуха на 27% выше по сравнению с обычными ТЭНами
        • DUO-SONIX S X-элемент: профессиональный удлинённый нагревательный элемент последнего поколения с увеличенной площадью и жесткостью
        • Возможность установки конвектора на пол и монтажа на стене
        • Минимальная температура нагрева лицевой поверхности обеспечивает безопасность при случайном контакте
        • Регулируемый электронный Intellogic-термостат с высокой точностью регулировки и увеличенным сроком службы
        • Три режима нагрева: экономичный, комфортный и экспресс-нагрев
        • Датчик защиты от падения
        • Удобная ручка для перемещения прибора, которая расположена на задней панели корпуса
        • Возможность установки увлажнителя и полотенцесушителя (приобретаются отдельно)
        • Высокий класс влагозащиты IP24 позволяет использовать прибор во влажных помещения
        • Система Power Proof предоставляет пользователю максимальный диапазон выбора режимов работы прибора
        • Технология Ultra Silence - это технология, позволяющая нагревать воздух в помещении абсолютно бесшумно
        • Технология здоровья Ionic Breeze снижает концентрацию озона, очищает воздух от вирусов, бактерий, грибков