Электрический конвектор Timberk Limited Edition TEC PF2 EL15
Арт. 704305164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|400х595х69
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Timberk (Тимберк) TEC.PF2 EL15 оснащен электронным термостатом, обеспечивающим точность регулировки и поддержания необходимой температуры обогрева. Устройство комплектуется удобными ножками для надежной напольной установки. В данной модели предусмотрено три режима нагрева: экономичный, комфортный и экспресс-нагрев. Конвектор оборудован ионизатором, очищающим воздух от вирусов, бактерий и грибков.
Преимущества
- ТЭН имеет «ракушечную» поверхность с увеличенной площадью теплоотдачи
- Эффективность нагрева воздуха на 27% выше по сравнению с обычными ТЭНами
- DUO-SONIX S X-элемент: профессиональный удлинённый нагревательный элемент последнего поколения с увеличенной площадью и жесткостью
- Возможность установки конвектора на пол и монтажа на стене
- Минимальная температура нагрева лицевой поверхности обеспечивает безопасность при случайном контакте
- Регулируемый электронный Intellogic-термостат с высокой точностью регулировки и увеличенным сроком службы
- Три режима нагрева: экономичный, комфортный и экспресс-нагрев
- Датчик защиты от падения
- Удобная ручка для перемещения прибора, которая расположена на задней панели корпуса
- Возможность установки увлажнителя и полотенцесушителя (приобретаются отдельно)
- Высокий класс влагозащиты IP24 позволяет использовать прибор во влажных помещения
- Система Power Proof предоставляет пользователю максимальный диапазон выбора режимов работы прибора
- Технология Ultra Silence - это технология, позволяющая нагревать воздух в помещении абсолютно бесшумно
- Технология здоровья Ionic Breeze снижает концентрацию озона, очищает воздух от вирусов, бактерий, грибков