Электрический конвектор Timberk Limited Edition TEC PF2 EL15

Преимущества

ТЭН имеет «ракушечную» поверхность с увеличенной площадью теплоотдачи

Эффективность нагрева воздуха на 27% выше по сравнению с обычными ТЭНами

DUO-SONIX S X-элемент: профессиональный удлинённый нагревательный элемент последнего поколения с увеличенной площадью и жесткостью

Возможность установки конвектора на пол и монтажа на стене

Минимальная температура нагрева лицевой поверхности обеспечивает безопасность при случайном контакте

Регулируемый электронный Intellogic-термостат с высокой точностью регулировки и увеличенным сроком службы

Три режима нагрева: экономичный, комфортный и экспресс-нагрев

Датчик защиты от падения

Удобная ручка для перемещения прибора, которая расположена на задней панели корпуса

Возможность установки увлажнителя и полотенцесушителя (приобретаются отдельно)

Высокий класс влагозащиты IP24 позволяет использовать прибор во влажных помещения

Система Power Proof предоставляет пользователю максимальный диапазон выбора режимов работы прибора

Технология Ultra Silence - это технология, позволяющая нагревать воздух в помещении абсолютно бесшумно

Технология здоровья Ionic Breeze снижает концентрацию озона, очищает воздух от вирусов, бактерий, грибков

Конвектор Timberk (Тимберк) TEC.PF2 EL15 оснащен электронным термостатом, обеспечивающим точность регулировки и поддержания необходимой температуры обогрева. Устройство комплектуется удобными ножками для надежной напольной установки. В данной модели предусмотрено три режима нагрева: экономичный, комфортный и экспресс-нагрев. Конвектор оборудован ионизатором, очищающим воздух от вирусов, бактерий и грибков.