Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат

Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 - быстродействующий конвекционный обогреватель мощностью 1 кВт с возможностью универсальной установки. Использует нагревательный элемент TRIO-EOX F, изготовленный в соответствии с новейшими технологиями. Оборудован пошаговым переключателем мощности обогрева (три режима). Снабжен защитой Anti-frost Protection от обледенения. Предусмотрено использование в помещениях с повышенной влажностью.



