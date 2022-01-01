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Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
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Конвекторы
    Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
    Арт. 704305166
    Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
    Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
    Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
    Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
    Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
    Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
    Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
      Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
      Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
      Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
      Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
      Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
      Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
      Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат

      Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305166

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		440х455х130
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 - быстродействующий конвекционный обогреватель мощностью 1 кВт с возможностью универсальной установки. Использует нагревательный элемент TRIO-EOX F, изготовленный в соответствии с новейшими технологиями. Оборудован пошаговым переключателем мощности обогрева (три режима). Снабжен защитой Anti-frost Protection от обледенения. Предусмотрено использование в помещениях с повышенной влажностью.