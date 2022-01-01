Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 электронный термостат
Арт. 704305166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|440х455х130
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электроконвектор Timberk TEC.E2 E 1000 - быстродействующий конвекционный обогреватель мощностью 1 кВт с возможностью универсальной установки. Использует нагревательный элемент TRIO-EOX F, изготовленный в соответствии с новейшими технологиями. Оборудован пошаговым переключателем мощности обогрева (три режима). Снабжен защитой Anti-frost Protection от обледенения. Предусмотрено использование в помещениях с повышенной влажностью.