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Электронасос Джилекс Малыш-М 10м. 1кл. верхний забор 1502
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Электронасос Джилекс Малыш-М 10м. 1кл. верхний забор 1502
    Арт. X16912345
    Электронасос Джилекс Малыш-М 10м. 1кл. верхний забор 1502

      Электронасос Джилекс Малыш-М 10м. 1кл. верхний забор 1502

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912345

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационный насос БВ 0,12-40 "Малыш -М" (П) предназначен для подачи чистой воды и скважин (с внутренним диаметром более 110 мм), колодцев, резервуаров и открытых водоемов, орошения сада и огорода. Электронасос, способен перекачивать воду на большие расстояния по горизонту (свыше 100 метров), т.е. подавать воду из водоемов, расположенных на значительном удалении от мест пользования водой.

        Преимущества

        • Металлическая проточная часть
        • Верхний забор воды
        • Электрокабель длиной 10 метров
        • Первый класс защиты - насос с трехжильным проводом с заземлением (защита от поражениятоком)
        • Допускается использовать только гибкие шланги из резины или пластмассы с внутренним диаметром 18-22 мм