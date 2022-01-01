Электронасос Джилекс Малыш-М 10м. 1кл. верхний забор 1502

Преимущества

Металлическая проточная часть

Верхний забор воды

Электрокабель длиной 10 метров

Первый класс защиты - насос с трехжильным проводом с заземлением (защита от поражениятоком)

Допускается использовать только гибкие шланги из резины или пластмассы с внутренним диаметром 18-22 мм

Вибрационный насос БВ 0,12-40 "Малыш -М" (П) предназначен для подачи чистой воды и скважин (с внутренним диаметром более 110 мм), колодцев, резервуаров и открытых водоемов, орошения сада и огорода. Электронасос, способен перекачивать воду на большие расстояния по горизонту (свыше 100 метров), т.е. подавать воду из водоемов, расположенных на значительном удалении от мест пользования водой.