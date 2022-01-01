Электронасос Джилекс Малыш-М 10м. 1кл. верхний забор 1502
Арт. X16912345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Вибрационный насос БВ 0,12-40 "Малыш -М" (П) предназначен для подачи чистой воды и скважин (с внутренним диаметром более 110 мм), колодцев, резервуаров и открытых водоемов, орошения сада и огорода. Электронасос, способен перекачивать воду на большие расстояния по горизонту (свыше 100 метров), т.е. подавать воду из водоемов, расположенных на значительном удалении от мест пользования водой.
Преимущества
- Металлическая проточная часть
- Верхний забор воды
- Электрокабель длиной 10 метров
- Первый класс защиты - насос с трехжильным проводом с заземлением (защита от поражениятоком)
- Допускается использовать только гибкие шланги из резины или пластмассы с внутренним диаметром 18-22 мм