Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506
Арт. X16912347
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
- Вибрационный насос Тополь Малыш П 1506 способен поднимать воду из глубоких колодцев диаметром не менее 100 мм с целью водоснабжения дома или полива сада. Корпус выполнен из силумина (алюминиевых сплавов). Забор воды - нижний. Глубина погружения - не более 3 метров. Минимальное расстояние до дна - 1 метр.
Преимущества
- Разборные части насоса надежно стянуты болтами - герметичность
- Высота подъёма воды - 60 метров
- Забор воды - нижний
- Материал проточной части - пластмасса
- Корпус вибрационного насоса Тополь Малыш П 1506 изготовлен из силумина и защищает внутренние элементы от механических повреждений
- Не требует особого технического обслуживания