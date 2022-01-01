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Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506
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Погружные насосы для колодцев и скважин
    Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506
    Арт. X16912347
    Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506
    Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506
    Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506
    Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506
      Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506
      Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506
      Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506
      Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506

      Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912347

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационный насос Тополь Малыш П 1506 способен поднимать воду из глубоких колодцев диаметром не менее 100 мм с целью водоснабжения дома или полива сада. Корпус выполнен из силумина (алюминиевых сплавов). Забор воды - нижний. Глубина погружения - не более 3 метров. Минимальное расстояние до дна - 1 метр.

        Преимущества 

        • Разборные части насоса надежно стянуты болтами - герметичность
        • Высота подъёма воды - 60 метров
        • Забор воды - нижний
        • Материал проточной части - пластмасса
        • Корпус вибрационного насоса Тополь Малыш П 1506 изготовлен из силумина и защищает внутренние элементы от механических повреждений
        • Не требует особого технического обслуживания