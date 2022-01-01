Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. нижний забор 1506

Преимущества

Разборные части насоса надежно стянуты болтами - герметичность

Высота подъёма воды - 60 метров

Забор воды - нижний

Материал проточной части - пластмасса

Корпус вибрационного насоса Тополь Малыш П 1506 изготовлен из силумина и защищает внутренние элементы от механических повреждений

Не требует особого технического обслуживания

Вибрационный насос Тополь Малыш П 1506 способен поднимать воду из глубоких колодцев диаметром не менее 100 мм с целью водоснабжения дома или полива сада. Корпус выполнен из силумина (алюминиевых сплавов). Забор воды - нижний. Глубина погружения - не более 3 метров. Минимальное расстояние до дна - 1 метр.