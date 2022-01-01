Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. верхний забор 1500
Арт. X16912346
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной колодезный насос Тополь Малыш-М П 1500 применяется для полива садового участка, водоснабжения дачного дома. Прочный корпус предохраняет внутренние детали устройства от случайных повреждений. Насос имеет сетевой кабель длиной 10 метров. Производительность аппарата 1500 литров в час. Класс защиты от поражения электрическим током II. У данной модели верхний забор воды, выходной шланг тоже крепится сверху.
Преимущества
- Насос для колодцев, резервуаров и открытых водоемов
- Подходит для орошения сада и огорода
- Класс защиты от поражения электрическим током II
- Насос способен подавать воду из водоемов, расположенных на значительном удалении от мест пользования водой
- Длина шнура 10 метров
- Верхний забор воды
- "П" - определяет материал проточной части - пластмасса