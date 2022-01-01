Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. верхний забор 1500

Преимущества

Насос для колодцев, резервуаров и открытых водоемов

Подходит для орошения сада и огорода

Класс защиты от поражения электрическим током II

Насос способен подавать воду из водоемов, расположенных на значительном удалении от мест пользования водой

Длина шнура 10 метров

Верхний забор воды

"П" - определяет материал проточной части - пластмасса

Погружной колодезный насос Тополь Малыш-М П 1500 применяется для полива садового участка, водоснабжения дачного дома. Прочный корпус предохраняет внутренние детали устройства от случайных повреждений. Насос имеет сетевой кабель длиной 10 метров. Производительность аппарата 1500 литров в час. Класс защиты от поражения электрическим током II. У данной модели верхний забор воды, выходной шланг тоже крепится сверху.