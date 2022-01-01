Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. верхний забор 1500
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. верхний забор 1500
    Арт. X16912346
    Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. верхний забор 1500
    Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. верхний забор 1500
    Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. верхний забор 1500
      Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. верхний забор 1500
      Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. верхний забор 1500
      Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. верхний забор 1500

      Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш-М (П) 10м. верхний забор 1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912346

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной колодезный насос Тополь Малыш-М П 1500 применяется для полива садового участка, водоснабжения дачного дома. Прочный корпус предохраняет внутренние детали устройства от случайных повреждений. Насос имеет сетевой кабель длиной 10 метров. Производительность аппарата 1500 литров в час. Класс защиты от поражения электрическим током II. У данной модели верхний забор воды, выходной шланг тоже крепится сверху.

        Преимущества 

        • Насос для колодцев, резервуаров и открытых водоемов
        • Подходит для орошения сада и огорода
        • Класс защиты от поражения электрическим током II
        • Насос способен подавать воду из водоемов, расположенных на значительном удалении от мест пользования водой
        • Длина шнура 10 метров
        • Верхний забор воды
        • "П" - определяет материал проточной части - пластмасса