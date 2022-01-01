Электронасос погружной BTR750S, 300 л/мин
Арт. 1128526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Насос погружной Caiman BTR750S имеет отличный показатель производительности – 300 л/мин, который дает ему возможность с легкостью справляться с откачкой больших объемов жидкости. С помощью такого насоса можно обеспечить бесперебойную работу системы питьевого водоснабжения, а также провести осушение даже в самых труднодоступных участках. В данной модели насоса воплощены лучшие традиции японского качества, а ее конструкция соответствует наивысшим критериям надежности.
Преимущества
- Корпус нагнетателя из специального полимера, усиленного стекловолокном
- Крышка двигателя, ведущий вал и патрубки из нержавеющей стали.
- Высокая надежность конструкции.
- Держатель кабеля
- Удобная рукоятка со специальным покрытием