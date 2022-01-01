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Электронасос погружной BTR750S, 300 л/мин
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Электронасос погружной BTR750S, 300 л/мин
    Арт. 1128526
    Электронасос погружной BTR750S, 300 л/мин

      Электронасос погружной BTR750S, 300 л/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1128526

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насос погружной Caiman BTR750S имеет отличный показатель производительности – 300 л/мин, который дает ему возможность с легкостью справляться с откачкой больших объемов жидкости. С помощью такого насоса можно обеспечить бесперебойную работу системы питьевого водоснабжения, а также провести осушение даже в самых труднодоступных участках. В данной модели насоса воплощены лучшие традиции японского качества, а ее конструкция соответствует наивысшим критериям надежности.

        Преимущества

        • Корпус нагнетателя из специального полимера, усиленного стекловолокном
        • Крышка двигателя, ведущий вал и патрубки из нержавеющей стали.
        • Высокая надежность конструкции.
        • Держатель кабеля
        • Удобная рукоятка со специальным покрытием