Электронасос погружной BTR750S, 300 л/мин

Преимущества

Корпус нагнетателя из специального полимера, усиленного стекловолокном

Крышка двигателя, ведущий вал и патрубки из нержавеющей стали.

Высокая надежность конструкции.

Держатель кабеля

Удобная рукоятка со специальным покрытием

Насос погружной Caiman BTR750S имеет отличный показатель производительности – 300 л/мин, который дает ему возможность с легкостью справляться с откачкой больших объемов жидкости. С помощью такого насоса можно обеспечить бесперебойную работу системы питьевого водоснабжения, а также провести осушение даже в самых труднодоступных участках. В данной модели насоса воплощены лучшие традиции японского качества, а ее конструкция соответствует наивысшим критериям надежности.