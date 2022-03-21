Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У 13104

Преимущества

Асинхронный однофазный двигатель

Высокий коэффициент полезного действия

Насос Водолей 0,5-32У устойчив к скачкам напряжения

Бесшумность

Чистота подаваемой воды обеспечивается составляющими деталями, изготовленными из экологически чистых материалов

Надежность и длительность безупречной работы

Ремонтопригодность

Современный дизайн

Бытовой центробежный погружной электронасос для колодцев и скважин диаметром от 110 мм, с номинальным напором 32 метра, предназначен для перекачивания чистой воды в бытовых условиях.