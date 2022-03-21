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Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У 13104
5.0
2
19 410 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У 13104
Арт. X169139202
5.0
2
Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У 13104
  • Персональная скидка

Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У 13104

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19 410 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169139202
5.0
2

Характеристики

Производитель
Водолей
Страна производства
Украина
Родина бренда
Украина
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
19 410 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бытовой центробежный погружной электронасос для колодцев и скважин диаметром от 110 мм, с номинальным напором 32 метра, предназначен для перекачивания чистой воды в бытовых условиях.

    Преимущества

    • Асинхронный однофазный двигатель
    • Высокий коэффициент полезного действия
    • Насос Водолей 0,5-32У устойчив к скачкам напряжения
    • Бесшумность
    • Чистота подаваемой воды обеспечивается составляющими деталями, изготовленными из экологически чистых материалов
    • Надежность и длительность безупречной работы
    • Ремонтопригодность
    • Современный дизайн