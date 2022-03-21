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Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У 13104
Арт. X169139202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
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- Бытовой центробежный погружной электронасос для колодцев и скважин диаметром от 110 мм, с номинальным напором 32 метра, предназначен для перекачивания чистой воды в бытовых условиях.
Преимущества
- Асинхронный однофазный двигатель
- Высокий коэффициент полезного действия
- Насос Водолей 0,5-32У устойчив к скачкам напряжения
- Бесшумность
- Чистота подаваемой воды обеспечивается составляющими деталями, изготовленными из экологически чистых материалов
- Надежность и длительность безупречной работы
- Ремонтопригодность
- Современный дизайн