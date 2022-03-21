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Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У 13105
Арт. X169139203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
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- Бытовой Центробежный Погружной Электронасос для колодцев и скважин диаметром от 110 мм, с номинальным напором 40 метров, предназначен для перекачивания чистой воды в бытовых условиях. На базе данной модели можно создать автоматическую систему водоснабжения дома или использовать для полива участка или заполнения емкостей.
Преимущества
- Асинхронный, маслозаполненный электродвигатель через промежуточную муфту приводит в движение вал насосной части, на котором жестко закреплены рабочие колеса, перекачивающие воду
- Насос снабжен электрокабелем и конденсаторным блоком
- Кабель выведен из двигателя и проходит вдоль насосной части сбоку, под защитной планкой
- Верхняя крышка насоса с резьбовым патрубком (без встроенного обратного клапана), и двумя проушинами для крепления страховочного троса