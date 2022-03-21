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Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У 13105
5.0
2
21 780 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У 13105
Арт. X169139203
5.0
2
Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У 13105
Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У 13105
  • Персональная скидка
Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У 13105
Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У 13105

Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У 13105

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21 780 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X169139203
5.0
2

Характеристики

Производитель
Водолей
Страна производства
Украина
Родина бренда
Украина
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
21 780 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бытовой Центробежный Погружной Электронасос для колодцев и скважин диаметром от 110 мм, с номинальным напором 40 метров, предназначен для перекачивания чистой воды в бытовых условиях. На базе данной модели можно создать автоматическую систему водоснабжения дома или использовать для полива участка или заполнения емкостей.

    Преимущества

    • Асинхронный, маслозаполненный электродвигатель через промежуточную муфту приводит в движение вал насосной части, на котором жестко закреплены рабочие колеса, перекачивающие воду
    • Насос снабжен электрокабелем и конденсаторным блоком
    • Кабель выведен из двигателя и проходит вдоль насосной части сбоку, под защитной планкой
    • Верхняя крышка насоса с резьбовым патрубком (без встроенного обратного клапана), и двумя проушинами для крепления страховочного троса