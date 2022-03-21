Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У 13105

Преимущества

Асинхронный, маслозаполненный электродвигатель через промежуточную муфту приводит в движение вал насосной части, на котором жестко закреплены рабочие колеса, перекачивающие воду

Насос снабжен электрокабелем и конденсаторным блоком

Кабель выведен из двигателя и проходит вдоль насосной части сбоку, под защитной планкой

Верхняя крышка насоса с резьбовым патрубком (без встроенного обратного клапана), и двумя проушинами для крепления страховочного троса

Бытовой Центробежный Погружной Электронасос для колодцев и скважин диаметром от 110 мм, с номинальным напором 40 метров, предназначен для перекачивания чистой воды в бытовых условиях. На базе данной модели можно создать автоматическую систему водоснабжения дома или использовать для полива участка или заполнения емкостей.