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Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital
5.0
1
Найти аналог
Курвиметры
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital
    Арт. geototal_302
    5.0
    1
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital

      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_302
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. дальность измерения, м
      		10000
      Длина окружности колеса, м
      		1
      Напряжение питания, В
      		9
      Поверка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

        • Электронное дорожное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital — цифровой прибор для измерения расстояний. 
        • Результаты можно фиксировать на дисплее и сохранять в памяти прибора. 
        • Складная ручка и мягкая сумка-рюкзак позволяют легко переносить колесо к месту работ. Для установки колеса в вертикальном положении при перерыве в работе есть откидная металлическая подножка.
        • Дисплей имеет яркую полноценную подсветку. Подсветка необходима для работы вечернее время (ночью), при работах в тоннелях, закрытых площадках.
        • Ручка дорожного колеса имеет резиновые накладки. Это обеспечивает уверенный хват в перчатках. Ручка не скользит.
        • Дорожное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital оборудовано стрелкой-отвесом для обозначения места начала измерения и окончания измерения.
        • Область применения: в дорожном строительстве, в ГИБДД (ГАИ), в строительстве.

        Преимущества использования

        • цифровой дисплей с подсветкой на рукоятке
        • измерение и сохранение в памяти длины
        • складная ручка и сумка-рюкзак для удобства переноски и хранения
        • выбор единиц измерения и их преобразование (м/см и ft/in)
        • запоминание до пяти значений измерений
        • функция энергосбережения
        • эргономичная и прочная конструкция