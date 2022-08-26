Электронное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital
Арт. geototal_302
Характеристики
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Производитель
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Макс. дальность измерения, м
|10000
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Длина окружности колеса, м
|1
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Напряжение питания, В
|9
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Поверка
|Нет
- Электронное дорожное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital — цифровой прибор для измерения расстояний.
- Результаты можно фиксировать на дисплее и сохранять в памяти прибора.
- Складная ручка и мягкая сумка-рюкзак позволяют легко переносить колесо к месту работ. Для установки колеса в вертикальном положении при перерыве в работе есть откидная металлическая подножка.
- Дисплей имеет яркую полноценную подсветку. Подсветка необходима для работы вечернее время (ночью), при работах в тоннелях, закрытых площадках.
- Ручка дорожного колеса имеет резиновые накладки. Это обеспечивает уверенный хват в перчатках. Ручка не скользит.
- Дорожное измерительное колесо ADA Wheel 100 Digital оборудовано стрелкой-отвесом для обозначения места начала измерения и окончания измерения.
- Область применения: в дорожном строительстве, в ГИБДД (ГАИ), в строительстве.
Преимущества использования
- цифровой дисплей с подсветкой на рукоятке
- измерение и сохранение в памяти длины
- складная ручка и сумка-рюкзак для удобства переноски и хранения
- выбор единиц измерения и их преобразование (м/см и ft/in)
- запоминание до пяти значений измерений
- функция энергосбережения
- эргономичная и прочная конструкция