Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электронное измерительное колесо ADA Wheel 1000 Digital
5.0
1
Найти аналог
Курвиметры
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 1000 Digital
    Арт. geototal_607
    5.0
    1
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 1000 Digital
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 1000 Digital
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 1000 Digital
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 1000 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 1000 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 1000 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 1000 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 1000 Digital

      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 1000 Digital

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_607
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. дальность измерения, м
      		10000
      Длина окружности колеса, м
      		1
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Поверка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Измерительное электронное колесо ADA Wheel 1000 Digital А00417 служит для простого и точного измерения дистанций. Подсветка цифрового дисплея способствует комфорту считывания данных при любом освещении. На рукояти есть специальные выемки для пальцев, благодаря которым оператор крепко держит инструмент. Результат измерений сохраняется во внутренней памяти прибора. Сфера применения модели - кадастровый учет, ремонт дорог, планирование строительных объектов.

        Особенности и Преимущества:

        • Отсутствие шестеренок и прочих быстроизнашиваемых деталей.
        • Возможность сохранения до 5 измерений во внутренней памяти.
        • Складная ручка для удобства хранения и транспортировки.
        • Выбор единиц измерения и их преобразование (м и футы).
        • Прочная конструкция измерительного электронного колеса ADA Wheel 1000 Digital А00417.

        Комплектация:

        1. Дорожное колесо.
        2. Чехол.
        3. Инструкция.
        4. Упаковка.