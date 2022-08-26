Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital
Арт. geototal_606
Характеристики
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Производитель
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Длина окружности колеса, м
|0.5
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Шаг измерения, м
|0.1
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Напряжение питания, В
|1.5
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Поверка
|Нет
Подробное описание товара:Электронное дорожное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital — прибор для измерения расстояний. Дорожные колеса применяются в дорожном строительстве, в ГИБДД, при составлении планов и схем, измерении протяженности внешних коммуникаций, выполнении кадастровых измерений.
Особенности и преимущества:
- ADA Wheel 50 Digital — это цифровой измерительный инструмент, который позволит Вам измерять расстояния быстро и точно при любых погодных условиях. Заменяя рулетку и механическое измерительное колесо, он измеряет, расстояния и отображает их в цифровом формате на дисплее.
- Информация об оборотах колеса передается при помощи электронного датчика.
- Ни каких шестеренок и трущихся деталей.
- Телескопическая ручка быстро раскладывается в рабочее положение. Фиксируется с помощью клипс. В сложенном состоянии колесо удобно транспортировать к месту работ. Для установки колеса в вертикальном положении при перерыве в работе есть откидная металлическая подножка.
- Измеренные значения можно сохранять в памяти прибора. Возможно сохранение до пяти значений.
- Дисплей дорожного измерительного колеса ADA Wheel 50 Digital имеет яркую подсветку. Подсветка необходима для работы вечернее время (ночью), при работах в тоннелях, закрытых площадках (помещениях).
- Ручка дорожного колеса с выемками под пальцы. Это обеспечивает уверенный хват в перчатках. Ручка не скользит.
Комплектация:
- Измерительное колесо.
- Инструкция.
- Батареи.