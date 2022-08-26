Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital

Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

ADA Wheel 50 Digital — это цифровой измерительный инструмент, который позволит Вам измерять расстояния быстро и точно при любых погодных условиях. Заменяя рулетку и механическое измерительное колесо, он измеряет, расстояния и отображает их в цифровом формате на дисплее.

Информация об оборотах колеса передается при помощи электронного датчика.

Ни каких шестеренок и трущихся деталей.

Телескопическая ручка быстро раскладывается в рабочее положение. Фиксируется с помощью клипс. В сложенном состоянии колесо удобно транспортировать к месту работ. Для установки колеса в вертикальном положении при перерыве в работе есть откидная металлическая подножка.

Измеренные значения можно сохранять в памяти прибора. Возможно сохранение до пяти значений.

Дисплей дорожного измерительного колеса ADA Wheel 50 Digital имеет яркую подсветку. Подсветка необходима для работы вечернее время (ночью), при работах в тоннелях, закрытых площадках (помещениях).

Ручка дорожного колеса с выемками под пальцы. Это обеспечивает уверенный хват в перчатках. Ручка не скользит.

Комплектация:

Измерительное колесо. Инструкция. Батареи.

Электронное дорожное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital — прибор для измерения расстояний. Дорожные колеса применяются в дорожном строительстве, в ГИБДД, при составлении планов и схем, измерении протяженности внешних коммуникаций, выполнении кадастровых измерений.