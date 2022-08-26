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Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital
5.0
1
Найти аналог
Курвиметры
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital
    Арт. geototal_606
    5.0
    1
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital
    Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital
      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital

      Электронное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_606
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина окружности колеса, м
      		0.5
      Шаг измерения, м
      		0.1
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Поверка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Электронное дорожное измерительное колесо ADA Wheel 50 Digital — прибор для измерения расстояний. Дорожные колеса применяются в дорожном строительстве, в ГИБДД, при составлении планов и схем, измерении протяженности внешних коммуникаций, выполнении кадастровых измерений.

        Особенности и преимущества:

        • ADA Wheel 50 Digital — это цифровой измерительный инструмент, который позволит Вам измерять расстояния быстро и точно при любых погодных условиях. Заменяя рулетку и механическое измерительное колесо, он измеряет, расстояния и отображает их в цифровом формате на дисплее.
        • Информация об оборотах колеса передается при помощи электронного датчика.
        • Ни каких шестеренок и трущихся деталей.
        • Телескопическая ручка быстро раскладывается в рабочее положение. Фиксируется с помощью клипс. В сложенном состоянии колесо удобно транспортировать к месту работ. Для установки колеса в вертикальном положении при перерыве в работе есть откидная металлическая подножка.
        • Измеренные значения можно сохранять в памяти прибора. Возможно сохранение до пяти значений.
        • Дисплей дорожного измерительного колеса ADA Wheel 50 Digital имеет яркую подсветку. Подсветка необходима для работы вечернее время (ночью), при работах в тоннелях, закрытых площадках (помещениях).
        • Ручка дорожного колеса с выемками под пальцы. Это обеспечивает уверенный хват в перчатках. Ручка не скользит.

        Комплектация:

        1. Измерительное колесо.
        2. Инструкция.
        3. Батареи.