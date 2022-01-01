Электронный анализатор работы холодильных систем Testo 570-2

Анализатор работы холодильных систем Testo 570-2 Set электронный 0563 5702 позволяет обнаружить ошибки и устранить неисправности на ранней стадии. Встроенная память помогает фиксировать результаты для дальнейшей записи. Для простоты считывания информация выводится на дисплей. А подсветка дисплея облегчает работу в темных условиях.

Преимущества