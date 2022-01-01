Электронный анализатор работы холодильных систем Testo 570-2
Арт. geototal_369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. температура хранения, °С
|-20
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Макс. рабочая температура, °С
|50
Анализатор работы холодильных систем Testo 570-2 Set электронный 0563 5702 позволяет обнаружить ошибки и устранить неисправности на ранней стадии. Встроенная память помогает фиксировать результаты для дальнейшей записи. Для простоты считывания информация выводится на дисплей. А подсветка дисплея облегчает работу в темных условиях.
Преимущества
- 4-х ходовой блок клапанов с 4 разъемами , 4 штуцерами для шлангов и смотровым стеклом
- Встроенное измерение вакуума окажет оптимальную поддержку при вакуумировании системы
- Режим «тепловой насос»: автоматическое переключение отображения высокого/низкого давлений и температур
- Тест на герметичность с температурной компенсацией
- Расчет параметров перегрева и переохлаждения
- Мониторинг системы и непрерывная регистрация показаний на протяжении 999 часов (требуется наличие ПК)
- ПО “EasyKool” с расширенным набором функций
- Управление хладагентами контроль уровня заполнения хладагента
- 40 хладагентов в памяти Testo 570-2 Set 0563 5702