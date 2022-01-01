Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электронный анализатор работы холодильных систем Testo 570-2
Найти аналог
Вакуумметры
    Электронный анализатор работы холодильных систем Testo 570-2
    Арт. geototal_369
    Электронный анализатор работы холодильных систем Testo 570-2
    Электронный анализатор работы холодильных систем Testo 570-2
      Электронный анализатор работы холодильных систем Testo 570-2
      Электронный анализатор работы холодильных систем Testo 570-2

      Электронный анализатор работы холодильных систем Testo 570-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_369

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. температура хранения, °С
      		-20
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Анализатор работы холодильных систем Testo 570-2 Set электронный 0563 5702 позволяет обнаружить ошибки и устранить неисправности на ранней стадии. Встроенная память помогает фиксировать результаты для дальнейшей записи. Для простоты считывания информация выводится на дисплей. А подсветка дисплея облегчает работу в темных условиях.

        Преимущества

        • 4-х ходовой блок клапанов с 4 разъемами , 4 штуцерами для шлангов и смотровым стеклом
        • Встроенное измерение вакуума окажет оптимальную поддержку при вакуумировании системы
        • Режим «тепловой насос»: автоматическое переключение отображения высокого/низкого давлений и температур
        • Тест на герметичность с температурной компенсацией
        • Расчет параметров перегрева и переохлаждения
        • Мониторинг системы и непрерывная регистрация показаний на протяжении 999 часов (требуется наличие ПК)
        • ПО “EasyKool” с расширенным набором функций
        • Управление хладагентами контроль уровня заполнения хладагента
        • 40 хладагентов в памяти Testo 570-2 Set 0563 5702