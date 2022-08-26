Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010
    Арт. geototal_304
    5.0
    1
    Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010
    Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010
    Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010
    Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010
      Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010
      Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010
      Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010
      Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010

      Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_304
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Вес, кг
      		1.3
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Напряжение питания, В
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Электронный угломер с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010 снабжен двумя дисплеями, что позволяет следить за углом разворота и уровнем плоскости. В основании прибора имеется магнит, благодаря которому можно крепить его к металлическим поверхностям. Модель поставляется в мягком чехле. 

        Преимущества:

        • Крепление на штатив с резьбой 1/4 дюйма (обычный фото/видео штатив);
        • Дисплей с функцией автоматической инверсии - переворот цифр;
        • Фиксация результатов;
        • Удобная мембранная клавиатура;
        • Мягкий чехол - для удобства хранения и транспортировки электронного угломера с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010. 

        Комплектация:

        • Электронный угломер Geo-Fennel Multi-Digit Pro+;
        • Батарейки;
        • Инструкция;
        • Мягкий чехол.