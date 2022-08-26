Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010
Арт. geototal_304
Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010
Арт. geototal_304
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.3
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Внесен в госреестр
|Нет
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Поверка
|Нет
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Напряжение питания, В
|1.2
Описание:Электронный угломер с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010 снабжен двумя дисплеями, что позволяет следить за углом разворота и уровнем плоскости. В основании прибора имеется магнит, благодаря которому можно крепить его к металлическим поверхностям. Модель поставляется в мягком чехле.
Преимущества:
- Крепление на штатив с резьбой 1/4 дюйма (обычный фото/видео штатив);
- Дисплей с функцией автоматической инверсии - переворот цифр;
- Фиксация результатов;
- Удобная мембранная клавиатура;
- Мягкий чехол - для удобства хранения и транспортировки электронного угломера с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010.
Комплектация:
- Электронный угломер Geo-Fennel Multi-Digit Pro+;
- Батарейки;
- Инструкция;
- Мягкий чехол.