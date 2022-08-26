Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010

Описание:

Преимущества:

Крепление на штатив с резьбой 1/4 дюйма (обычный фото/видео штатив);

Дисплей с функцией автоматической инверсии - переворот цифр;

Фиксация результатов;

Удобная мембранная клавиатура;

Мягкий чехол - для удобства хранения и транспортировки электронного угломера с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010.

Комплектация:

Электронный угломер Geo-Fennel Multi-Digit Pro+;

Батарейки;

Инструкция;

Мягкий чехол.

Электронный угломер с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro+ 600010 снабжен двумя дисплеями, что позволяет следить за углом разворота и уровнем плоскости. В основании прибора имеется магнит, благодаря которому можно крепить его к металлическим поверхностям. Модель поставляется в мягком чехле.