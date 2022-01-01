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Электронный течеискатель Testo 316-EX
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Течеискатели
    Электронный течеискатель Testo 316-EX
    Арт. geototal_272
    Электронный течеискатель Testo 316-EX
    Электронный течеискатель Testo 316-EX
      Электронный течеискатель Testo 316-EX
      Электронный течеискатель Testo 316-EX

      Электронный течеискатель Testo 316-EX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_272

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		-10
      Макс. рабочая температура, °C
      		40
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Детектор утечек газов Testo 316-ЕХ во взрывозащищенном исполнении 0632 0336 используется для обнаружения и локализация утечек в газовых трубопроводах. Подойдет для таких газов, как метан, пропан и водород. Для удобного использования предусмотрена подсветка дисплея.

        Преимущества

        • Прибор для быстрых и надежных проверок
        • Подсветка дисплея для работы в темное время суток
        • СД (LED) – индикатор тревоги
        • Testo 316-ЕХ 0632 0336 соответствует требованиям директив 94/9/EG (ATEX)
        • Для удобного хранения предусмотрен специальный кейс