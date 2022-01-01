Электронный течеискатель Testo 316-EX
Арт. geototal_272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. рабочая температура, °C
|-10
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Макс. рабочая температура, °C
|40
Детектор утечек газов Testo 316-ЕХ во взрывозащищенном исполнении 0632 0336 используется для обнаружения и локализация утечек в газовых трубопроводах. Подойдет для таких газов, как метан, пропан и водород. Для удобного использования предусмотрена подсветка дисплея.
Преимущества
- Прибор для быстрых и надежных проверок
- Подсветка дисплея для работы в темное время суток
- СД (LED) – индикатор тревоги
- Testo 316-ЕХ 0632 0336 соответствует требованиям директив 94/9/EG (ATEX)
- Для удобного хранения предусмотрен специальный кейс