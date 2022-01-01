Электронный течеискатель Testo 316-EX

Детектор утечек газов Testo 316-ЕХ во взрывозащищенном исполнении 0632 0336 используется для обнаружения и локализация утечек в газовых трубопроводах. Подойдет для таких газов, как метан, пропан и водород. Для удобного использования предусмотрена подсветка дисплея.

Преимущества