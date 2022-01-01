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Электронный теодолит ADA DigiTeo 10
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Теодолиты и тахеометры
    Электронный теодолит ADA DigiTeo 10
    Арт. geototal_276
    Электронный теодолит ADA DigiTeo 10
    Электронный теодолит ADA DigiTeo 10
      Электронный теодолит ADA DigiTeo 10
      Электронный теодолит ADA DigiTeo 10

      Электронный теодолит ADA DigiTeo 10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_276

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		электронный
      Макс. точность, дюйм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электронный теодолит ADA DigiTeo-10 А00228 предназначен для измерений углов на строительных площадках. Результаты замеров выводятся на двухсторонний дисплей, что весьма удобно. Для устойчивости и удобного позиционирования на неровных поверхностях прибор установлен на трегер. Установка горизонтального угла на ноль очень проста - достаточно зажать на секунду кнопку "OSET". Установка вертикального угла на ноль осуществляется посредством вращения зрительной трубы через горизонтальную плоскость.

        Преимущества

        • Метод измерений: инкрементальный фотоэлектрический лимб
        • Метод считывания: погоризонтальному лимбу - двухсторонний
        • Метод считывания повертикальному лимбу - односторонний
        • Дисплей: LCD 2-х сторонний
        • Время работы: 20 ч
        • Аккумуляторная батарея: 1500 мА
        • Влагозащищенность IP66
        • Встроенная подсветка дисплея обеспечивает четкий вид результата даже при малой освещенности или при интенсивном солнечном свете
        • Возможность вращения в обе стороны - для быстрого подбора нужного угла
        • Высокая точность измерений благодаря электронике
        • Работа без электросетей, от аккумуляторных батарей
        • Прочный пылевлагозащитный корпус повышает срок службы измерителя
        • 30 кратное увеличение визира - для точных расчетов
        • Регулировка угла наклона трегера вручную, под нужный угол
        • Инструмент поставляется в кейсе, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку