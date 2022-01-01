Электронный теодолит ADA DigiTeo 10
Арт. geototal_276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|электронный
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Макс. точность, дюйм
|10
- Электронный теодолит ADA DigiTeo-10 А00228 предназначен для измерений углов на строительных площадках. Результаты замеров выводятся на двухсторонний дисплей, что весьма удобно. Для устойчивости и удобного позиционирования на неровных поверхностях прибор установлен на трегер. Установка горизонтального угла на ноль очень проста - достаточно зажать на секунду кнопку "OSET". Установка вертикального угла на ноль осуществляется посредством вращения зрительной трубы через горизонтальную плоскость.
Преимущества
- Метод измерений: инкрементальный фотоэлектрический лимб
- Метод считывания: погоризонтальному лимбу - двухсторонний
- Метод считывания повертикальному лимбу - односторонний
- Дисплей: LCD 2-х сторонний
- Время работы: 20 ч
- Аккумуляторная батарея: 1500 мА
- Влагозащищенность IP66
- Встроенная подсветка дисплея обеспечивает четкий вид результата даже при малой освещенности или при интенсивном солнечном свете
- Возможность вращения в обе стороны - для быстрого подбора нужного угла
- Высокая точность измерений благодаря электронике
- Работа без электросетей, от аккумуляторных батарей
- Прочный пылевлагозащитный корпус повышает срок службы измерителя
- 30 кратное увеличение визира - для точных расчетов
- Регулировка угла наклона трегера вручную, под нужный угол
- Инструмент поставляется в кейсе, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку