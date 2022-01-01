Преимущества

Метод измерений: инкрементальный фотоэлектрический лимб

Метод считывания: погоризонтальному лимбу - двухсторонний

Метод считывания повертикальному лимбу - односторонний

Дисплей: LCD 2-х сторонний

Время работы: 20 ч

Аккумуляторная батарея: 1500 мА

Влагозащищенность IP66

Встроенная подсветка дисплея обеспечивает четкий вид результата даже при малой освещенности или при интенсивном солнечном свете

Возможность вращения в обе стороны - для быстрого подбора нужного угла

Высокая точность измерений благодаря электронике

Работа без электросетей, от аккумуляторных батарей

Прочный пылевлагозащитный корпус повышает срок службы измерителя

30 кратное увеличение визира - для точных расчетов

Регулировка угла наклона трегера вручную, под нужный угол

Инструмент поставляется в кейсе, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку

Электронный теодолит ADA DigiTeo-10 А00228 предназначен для измерений углов на строительных площадках. Результаты замеров выводятся на двухсторонний дисплей, что весьма удобно. Для устойчивости и удобного позиционирования на неровных поверхностях прибор установлен на трегер. Установка горизонтального угла на ноль очень проста - достаточно зажать на секунду кнопку "OSET". Установка вертикального угла на ноль осуществляется посредством вращения зрительной трубы через горизонтальную плоскость.