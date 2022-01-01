Защита от влаги и пыли IP66;

Угол поля зрения равен 1°20;

Последнее измеренное значение остается в памяти электронного теодолита BOIF DJD2-GH B00106;

Время работы на одном заряде аккумулятора достигает двадцати часов;

Выбор единиц измерения: минуты и секунды или гоны;

Также возможно выбрать формат измерений: минуты и секунды или проценты;

На дисплее устанавливаются дата и время;

В случае простоя прибора более двадцати минут в бездействии, он автоматически отключается (учитывая предпочтения оператора, данную функцию можно отключить);

С помощью поворотных колец на увеличительной трубе можно отрегулировать фокус;

Данная модель оснащена встроенной памятью на 500 ячеек;

Возможность передачи данных на ПК (скорость передачи регулируется в меню настроек);

Встроенный электронный компенсатор вертикального угла (активируется в меню прибора).

Электронный теодолит с аккумулятором;

Пластиковый кейс;

Запасной аккумулятор;

Зарядное устройство;

Бленда на объектив;

Две юстировочные шпильки;

Кисточка;

Отвертка;

Крючок;

Чехол от дождя;

Нитяной отвес;

Фланель протирочная.

Электронный теодолит BOIF DJD2-GH B00106 - это прибор, сконструированный для измерений углов по горизонтали и вертикали. Полученные результаты можно сохранять в памяти устройства (память рассчитана на пятьсот значений), сохраненные значения можно передать на персональный компьютер. Особенности и преимущества:Комплектация: