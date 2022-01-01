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Электронный теодолит Boif DJD2-GH
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Теодолиты и тахеометры
    Электронный теодолит Boif DJD2-GH
    Арт. geototal_284
    Электронный теодолит Boif DJD2-GH

      Электронный теодолит Boif DJD2-GH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_284

      Характеристики

      Производитель
      		Boif
      Увеличение зрительной трубы, х
      		30
      Диаметр объектива зрительной трубы, мм
      		45
      Минимальное расстояние визирования, м
      		0.9
      Изображение зрительной трубы
      		прямое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электронный теодолит BOIF DJD2-GH B00106 - это прибор, сконструированный для измерений углов по горизонтали и вертикали. Полученные результаты можно сохранять в памяти устройства (память рассчитана на пятьсот значений), сохраненные значения можно передать на персональный компьютер. Особенности и преимущества:
        • Защита от влаги и пыли IP66;
        • Угол поля зрения равен 1°20;
        • Последнее измеренное значение остается в памяти электронного теодолита BOIF DJD2-GH B00106;
        • Время работы на одном заряде аккумулятора достигает двадцати часов;
        • Выбор единиц измерения: минуты и секунды или гоны;
        • Также возможно выбрать формат измерений: минуты и секунды или проценты;
        • На дисплее устанавливаются дата и время;
        • В случае простоя прибора более двадцати минут в бездействии, он автоматически отключается (учитывая предпочтения оператора, данную функцию можно отключить);
        • С помощью поворотных колец на увеличительной трубе можно отрегулировать фокус;
        • Данная модель оснащена встроенной памятью на 500 ячеек;
        • Возможность передачи данных на ПК (скорость передачи регулируется в меню настроек);
        • Встроенный электронный компенсатор вертикального угла (активируется в меню прибора).
        Комплектация:
        • Электронный теодолит с аккумулятором;
        • Пластиковый кейс;
        • Запасной аккумулятор;
        • Зарядное устройство;
        • Бленда на объектив;
        • Две юстировочные шпильки;
        • Кисточка;
        • Отвертка;
        • Крючок;
        • Чехол от дождя;
        • Нитяной отвес;
        • Фланель протирочная.