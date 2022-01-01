Электронный теодолит Boif DJD5-GH
Арт. geototal_283
Характеристики
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Производитель
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Увеличение зрительной трубы, х
|30
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Диаметр объектива зрительной трубы, мм
|45
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Минимальное расстояние визирования, м
|1.2
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Изображение зрительной трубы
|прямое
- Электронный теодолит BOIF DJD5-GH B00107 - это прибор, сконструированный для измерений углов по горизонтали и вертикали. Двухстрочный дисплей с подсветкой придает комфорт в работе с устройством. Питается прибор от аккумуляторных батарей, время работы на одном заряде достигает двадцати часов. Особенности и преимущества:
- Защита от влаги и пыли IP66;
- Угол поля зрения равен 1°20;
- Последнее измеренное значение остается в памяти электронного теодолита BOIF DJD5-GH B00107;
- Время работы на одном заряде аккумулятора достигает двадцати часов;
- Выбор единиц измерения: минуты и секунды или гоны;
- Также возможно выбрать формат измерений: минуты и секунды или проценты;
- На дисплее устанавливаются дата и время;
- В случае простоя прибора более двадцати минут в бездействии, он автоматически отключается (учитывая предпочтения оператора, данную функцию можно отключить);
- С помощью поворотных колец на увеличительной трубе можно отрегулировать фокус.
- Электронный теодолит с аккумулятором;
- Пластиковый кейс;
- Запасной аккумулятор;
- Зарядное устройство;
- Бленда на объектив;
- Две юстировочные шпильки;
- Кисточка;
- Отвертка;
- Крючок;
- Чехол от дождя;
- Нитяной отвес;
- Фланель протирочная.