Угломер электронный ADA AngleMeter 30
Арт. geototal_750
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.32
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Материал
|металл
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Внесен в госреестр
|Нет
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Поверка
|Нет
Описание:Электронный угломер ADA AngleMeter 30 А00494 используется при столярных работах для измерения углов. Благодаря наличию горизонтального и вертикального пузырьковых уровней можно контролировать начальное положение прибора. Корпус модели выполнен из анодированного алюминия, благодаря чему отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Для получения наиболее точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши.
Преимущества:
- Корпус прибора выполненный из анодированного алюминия.
- Длина угломера 30 см. Массивный профиль не боится ударов и падений.
- Измеренные значения и режимы вычислений отображаются на ЖК дисплей.
- Контролировать начальное положение угломера (горизонт или вертикаль) можно с помощью пузырьковых уровней.
- Для точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши.
- Начало отсчета можно задать при любом положении откидного плеча угломера нажатием кнопки ZERO.
- ADA AngleMeter 30 — точный, легкий, прочный инструмент с набором функций для быстрых расчетов.
Комплектация:
- Угломер;
- 1 батарея 3В;
- Инструкция;
- Упаковка.