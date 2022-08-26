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Угломер электронный ADA AngleMeter 30
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер электронный ADA AngleMeter 30
    Арт. geototal_750
    5.0
    1
    Угломер электронный ADA AngleMeter 30
    Угломер электронный ADA AngleMeter 30
      Угломер электронный ADA AngleMeter 30
      Угломер электронный ADA AngleMeter 30

      Угломер электронный ADA AngleMeter 30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_750
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Вес, кг
      		0.32
      Материал
      		металл
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Электронный угломер ADA AngleMeter 30 А00494 используется при столярных работах для измерения углов. Благодаря наличию горизонтального и вертикального пузырьковых уровней можно контролировать начальное положение прибора. Корпус модели выполнен из анодированного алюминия, благодаря чему отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Для получения наиболее точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши.

        Преимущества:

        • Корпус прибора выполненный из анодированного алюминия.
        • Длина угломера 30 см. Массивный профиль не боится ударов и падений.
        • Измеренные значения и режимы вычислений отображаются на ЖК дисплей.
        • Контролировать начальное положение угломера (горизонт или вертикаль) можно с помощью пузырьковых уровней. 
        • Для точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши.
        • Начало отсчета можно задать при любом положении откидного плеча угломера нажатием кнопки ZERO.
        • ADA AngleMeter 30 — точный, легкий, прочный инструмент с набором функций для быстрых расчетов.

        Комплектация:

        • Угломер;
        • 1 батарея 3В;
        • Инструкция;
        • Упаковка.