Угломер электронный ADA AngleMeter 30

Описание:

Преимущества:

Корпус прибора выполненный из анодированного алюминия.

Длина угломера 30 см. Массивный профиль не боится ударов и падений.

Измеренные значения и режимы вычислений отображаются на ЖК дисплей.

Контролировать начальное положение угломера (горизонт или вертикаль) можно с помощью пузырьковых уровней.

Для точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши.

Начало отсчета можно задать при любом положении откидного плеча угломера нажатием кнопки ZERO.

ADA AngleMeter 30 — точный, легкий, прочный инструмент с набором функций для быстрых расчетов.

Комплектация:

Угломер;

1 батарея 3В;

Инструкция;

Упаковка.

Электронный угломер ADA AngleMeter 30 А00494 используется при столярных работах для измерения углов. Благодаря наличию горизонтального и вертикального пузырьковых уровней можно контролировать начальное положение прибора. Корпус модели выполнен из анодированного алюминия, благодаря чему отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Для получения наиболее точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши.