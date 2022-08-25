Угломер электронный ADA AngleMeter 40
Арт. geototal_751
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.38
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Материал
|алюминий
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
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Макс. рабочая температура, °С
|50
Описание:
Электронный угломер ADA AngleMeter 40 - предназначен для измерения углов при плотницких и столярных работах. Корпус прибора выполненный из анодированного алюминия. Массивный профиль не боится ударов и падений. Измеренные значения и режимы вычислений отображаются на ЖК дисплей. Контролировать начальное положение угломера (горизонт или вертикаль) можно с помощью пузырьковых уровней. Для точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши. ADA AngleMeter 40 — точный, легкий, прочный инструмент с набором функций для быстрых расчетов.
Преимущества:
- Легкий и прочный инструмент с набором функций для быстрых расчетов.
- Измеренные значения и режимы вычислений отображаются на ЖК-дисплее.
- Начало отсчета можно задать при любом положении откидного плеча угломера нажатием кнопки ZERO.
- Автоматическое отключение электронного угломера ADA AngleMeter 40 А00495 для экономии заряда батарей.
Комплектация:
- Угломер.
- 1 батарея 3В.
- Инструкция.
- Упаковка.