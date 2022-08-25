Угломер электронный ADA AngleMeter 40

Описание:

Электронный угломер ADA AngleMeter 40 - предназначен для измерения углов при плотницких и столярных работах. Корпус прибора выполненный из анодированного алюминия. Массивный профиль не боится ударов и падений. Измеренные значения и режимы вычислений отображаются на ЖК дисплей. Контролировать начальное положение угломера (горизонт или вертикаль) можно с помощью пузырьковых уровней. Для точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши. ADA AngleMeter 40 — точный, легкий, прочный инструмент с набором функций для быстрых расчетов.

Преимущества:

Легкий и прочный инструмент с набором функций для быстрых расчетов.

Измеренные значения и режимы вычислений отображаются на ЖК-дисплее.

Начало отсчета можно задать при любом положении откидного плеча угломера нажатием кнопки ZERO.

Автоматическое отключение электронного угломера ADA AngleMeter 40 А00495 для экономии заряда батарей.

Комплектация: