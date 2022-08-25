Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угломер электронный ADA AngleMeter 40
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер электронный ADA AngleMeter 40
    Арт. geototal_751
    5.0
    1
    Угломер электронный ADA AngleMeter 40
    Угломер электронный ADA AngleMeter 40
      Угломер электронный ADA AngleMeter 40
      Угломер электронный ADA AngleMeter 40

      Угломер электронный ADA AngleMeter 40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_751
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Вес, кг
      		0.38
      Материал
      		алюминий
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Электронный угломер ADA AngleMeter 40 - предназначен для измерения углов при плотницких и столярных работах. Корпус прибора выполненный из анодированного алюминия. Массивный профиль не боится ударов и падений. Измеренные значения и режимы вычислений отображаются на ЖК дисплей.  Контролировать начальное положение угломера (горизонт или вертикаль) можно с помощью пузырьковых уровней. Для точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши. ADA AngleMeter 40 — точный, легкий, прочный инструмент с набором функций для быстрых расчетов.

        Преимущества:

        • Легкий и прочный инструмент с набором функций для быстрых расчетов.
        • Измеренные значения и режимы вычислений отображаются на ЖК-дисплее.
        • Начало отсчета можно задать при любом положении откидного плеча угломера нажатием кнопки ZERO.
        • Автоматическое отключение электронного угломера ADA AngleMeter 40 А00495 для экономии заряда батарей.

        Комплектация:

        • Угломер.
        • 1 батарея 3В.
        • Инструкция.
        • Упаковка.