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Угломер электронный ADA AngleMeter 45
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер электронный ADA AngleMeter 45
    Арт. geototal_598
    5.0
    1
    Угломер электронный ADA AngleMeter 45
    Угломер электронный ADA AngleMeter 45
    Угломер электронный ADA AngleMeter 45
    Угломер электронный ADA AngleMeter 45
      Угломер электронный ADA AngleMeter 45
      Угломер электронный ADA AngleMeter 45
      Угломер электронный ADA AngleMeter 45
      Угломер электронный ADA AngleMeter 45

      Угломер электронный ADA AngleMeter 45

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_598
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Вес, кг
      		1
      Материал
      		алюминий
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Электронный угломер ADA AngleMeter 45 А00408 - профессиональный инструмент, используемый при столярных работах. Применяется для измерения углов. Имеет режим измерения дополнительного угла (SUP), режимы расчетов углов скосов. Наличие горизонтального и вертикального пузырькового уровней позволяет контролировать начальное положение угломера. Корпус сделан из анодированного алюминия и отличается ударопрочностью.

        Преимущества:

        • Все произведенные измерения и режимы вычислений выводятся на ЖК-дисплей.
        • Электронный угломер оснащен двумя пузырьковыми уровнями для возможности точного предварительного выравнивания перед замерами.
        • Для удобства работы есть режим “HOLD” - сохранение измеренного значения угла.
        • Режимы расчётов горизонтального угла распила одностороннего и двустороннего скоса.
        • Корпус сделан из анодированного алюминия.
        • Индикатор заряда батареи появляется на дисплее за 2 часа до полного разряда батареи.
        • Режим измерения дополнительного угла (SUP).
        • Выключение подсветки - 1 минута.
        • 100 часов работы на одном заряде.
        • Массивный профиль с ребрами жесткости толщиной 2.5 мм не боится падений на бетон с высоты до 1 м.
        • Рабочая температура: -10°С...+50°С.
        • Температура хранения: -20°С...+70°С.
        • Водостойкость.
        • Автоматическая калибровка.

        Комплектация:

        • Электронный угломер.
        • Чехол.
        • Инструкция.
        • Батареи.