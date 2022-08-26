Угломер электронный ADA AngleMeter 45

Описание:

Преимущества:

Все произведенные измерения и режимы вычислений выводятся на ЖК-дисплей.

Электронный угломер оснащен двумя пузырьковыми уровнями для возможности точного предварительного выравнивания перед замерами.

Для удобства работы есть режим “HOLD” - сохранение измеренного значения угла.

Режимы расчётов горизонтального угла распила одностороннего и двустороннего скоса.

Корпус сделан из анодированного алюминия.

Индикатор заряда батареи появляется на дисплее за 2 часа до полного разряда батареи.

Режим измерения дополнительного угла (SUP).

Выключение подсветки - 1 минута.

100 часов работы на одном заряде.

Массивный профиль с ребрами жесткости толщиной 2.5 мм не боится падений на бетон с высоты до 1 м.

Рабочая температура: -10°С...+50°С.

Температура хранения: -20°С...+70°С.

Водостойкость.

Автоматическая калибровка.

Комплектация:

Электронный угломер.

Чехол.

Инструкция.

Батареи.

Электронный угломер ADA AngleMeter 45 А00408 - профессиональный инструмент, используемый при столярных работах. Применяется для измерения углов. Имеет режим измерения дополнительного угла (SUP), режимы расчетов углов скосов. Наличие горизонтального и вертикального пузырькового уровней позволяет контролировать начальное положение угломера. Корпус сделан из анодированного алюминия и отличается ударопрочностью.