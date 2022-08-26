Угломер электронный ADA AngleMeter 45
Арт. geototal_598
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Материал
|алюминий
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
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Макс. рабочая температура, °С
|50
Описание:Электронный угломер ADA AngleMeter 45 А00408 - профессиональный инструмент, используемый при столярных работах. Применяется для измерения углов. Имеет режим измерения дополнительного угла (SUP), режимы расчетов углов скосов. Наличие горизонтального и вертикального пузырькового уровней позволяет контролировать начальное положение угломера. Корпус сделан из анодированного алюминия и отличается ударопрочностью.
Преимущества:
- Все произведенные измерения и режимы вычислений выводятся на ЖК-дисплей.
- Электронный угломер оснащен двумя пузырьковыми уровнями для возможности точного предварительного выравнивания перед замерами.
- Для удобства работы есть режим “HOLD” - сохранение измеренного значения угла.
- Режимы расчётов горизонтального угла распила одностороннего и двустороннего скоса.
- Корпус сделан из анодированного алюминия.
- Индикатор заряда батареи появляется на дисплее за 2 часа до полного разряда батареи.
- Режим измерения дополнительного угла (SUP).
- Выключение подсветки - 1 минута.
- 100 часов работы на одном заряде.
- Массивный профиль с ребрами жесткости толщиной 2.5 мм не боится падений на бетон с высоты до 1 м.
- Рабочая температура: -10°С...+50°С.
- Температура хранения: -20°С...+70°С.
- Водостойкость.
- Автоматическая калибровка.
Комплектация:
- Электронный угломер.
- Чехол.
- Инструкция.
- Батареи.