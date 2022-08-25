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Угломер электронный ADA AngleRuler 20
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер электронный ADA AngleRuler 20
    Арт. geototal_595
    5.0
    1
    Угломер электронный ADA AngleRuler 20
    Угломер электронный ADA AngleRuler 20
    Угломер электронный ADA AngleRuler 20
    Угломер электронный ADA AngleRuler 20
    Угломер электронный ADA AngleRuler 20
      Угломер электронный ADA AngleRuler 20
      Угломер электронный ADA AngleRuler 20
      Угломер электронный ADA AngleRuler 20
      Угломер электронный ADA AngleRuler 20
      Угломер электронный ADA AngleRuler 20

      Угломер электронный ADA AngleRuler 20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_595
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Вес, кг
      		0.21
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Напряжение питания, В
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Электронный угломер ADA AngleRuler 20 А00394 питается от батарейки CR 2032 напряжением 3 В. Встроенный датчик обеспечивает точное измерение величины угла. В любом положении плеч есть возможность обнулить счетчик, что позволяет измерять относительные углы без необходимости проведения дополнительных расчетов. Включение модели осуществляется автоматически при разводе плеч. Фиксатор положения плеч гарантирует точное перенесение угла с одной заготовки на другую. Измерительный инструмент пользуется популярностью в сфере построения инженерных чертежей.

        Преимущества:

        • Компактные размеры;
        • Металлические линейки;
        • Разрешение - 0.1 градуса;
        • Рабочая температура - от 0 до +50 градусов;
        • Длина уровня в сложенном состоянии составляет 20 см, а в разложенном - 40 см;
        • Плоская конструкция для плотного прикладывания к поверхности.

        Комплектация:

        • Угломер;
        • Батарея;
        • Инструкция;
        • Упаковка.