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Угломер электронный цифровой CONDTROL A-Tronix + чехол
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер электронный цифровой CONDTROL A-Tronix + чехол
    Арт. X981154
    5.0
    1
    Угломер электронный цифровой CONDTROL A-Tronix + чехол

      Угломер электронный цифровой CONDTROL A-Tronix + чехол

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X981154
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Тип
      		угломер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электронный угломер Сondtrol(Кондтрол) A-Tronix. Новый электронный угломер A-Tronix предназначен для производства работ по гипсокартону, плотницких, столярных и других общих строительных работ.Прибор оснащен двумя высококонтрастными дисплеями с подсветкой, функциями биссектрисы (деления измеряемого угла пополам), фиксирования величины измеряемого угла на дисплеях и возможностью откладывать угол от 0° из любого положения подвижной планки угломера. Для удобства работы предусмотрена функция инверсии показаний на дисплее.Технические характеристики:Диапазон измерений, ° 0...230 Точность измерений, ° ± 0,2 Точность уровня, мм/м ± 1,0 Электропитание 2 x AAA Габаритные размеры, мм 80 x 30 x 600 Вес, г 450