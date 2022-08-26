Угломер электронный цифровой CONDTROL A-Tronix + чехол

Электронный угломер Сondtrol(Кондтрол) A-Tronix. Новый электронный угломер A-Tronix предназначен для производства работ по гипсокартону, плотницких, столярных и других общих строительных работ.Прибор оснащен двумя высококонтрастными дисплеями с подсветкой, функциями биссектрисы (деления измеряемого угла пополам), фиксирования величины измеряемого угла на дисплеях и возможностью откладывать угол от 0° из любого положения подвижной планки угломера. Для удобства работы предусмотрена функция инверсии показаний на дисплее.Технические характеристики:Диапазон измерений, ° 0...230 Точность измерений, ° ± 0,2 Точность уровня, мм/м ± 1,0 Электропитание 2 x AAA Габаритные размеры, мм 80 x 30 x 600 Вес, г 450