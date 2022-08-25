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Угломер цифровой электронный Geo-Fennel Ecoline EL823
5.0
1
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Угломеры
    Угломер цифровой электронный Geo-Fennel Ecoline EL823
    Арт. 77777X98142
    5.0
    1
    Угломер цифровой электронный Geo-Fennel Ecoline EL823

      Угломер цифровой электронный Geo-Fennel Ecoline EL823

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X98142
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Тип
      		угломер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электронный угломер Geo-Fennel-Ecoline(Гео-Феннел-Эколайн) EL823 применяется для измерения различных углов. Модель работает от аккумуляторной батареи на 3 V, оснащена жидкокристаллическим дисплеем, небольшими размерами и большими функциональными возможностями. Угломер имеет функцию удержания измерений и электронную калибровку измерений.Технические характеристики:Длина уровня, м0.25Точность (электронное измерение), град.+/-0.1Оптимальный диапазон измерения, град.0-220Источник питания1х3VПродолжительность работы, ч2000