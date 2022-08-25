Угломер цифровой электронный Geo-Fennel Ecoline EL823

Электронный угломер Geo-Fennel-Ecoline(Гео-Феннел-Эколайн) EL823 применяется для измерения различных углов. Модель работает от аккумуляторной батареи на 3 V, оснащена жидкокристаллическим дисплеем, небольшими размерами и большими функциональными возможностями. Угломер имеет функцию удержания измерений и электронную калибровку измерений.Технические характеристики:Длина уровня, м0.25Точность (электронное измерение), град.+/-0.1Оптимальный диапазон измерения, град.0-220Источник питания1х3VПродолжительность работы, ч2000