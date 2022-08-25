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Угломер электронный REDTRACE УМ-60Э
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер электронный REDTRACE УМ-60Э
    Арт. X3031110
    5.0
    1
    Угломер электронный REDTRACE УМ-60Э

      Угломер электронный REDTRACE УМ-60Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3031110
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redtrace
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Тип
      		угломер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный строительный электронный угломер УМ-60Э REDTRACE(РЕДТРЭЙС) - прибор с возможностью проведения калибровки, звуковой сигнализацией заданных значений наклона и с измерением прилежащих углов и углов от заданной плоскости. Для удобства чтения отсчетов в угломере предусмотрена подсветка дисплея.Технические характеристики:Рабочий диапазон, R: 0-180° Влагопылезащита: IP54 Длина: 600 мм Питание: 2хААА Погрешность снятия отсчета: снятия отчета ±0,1°, жидкого уровня ±0.029