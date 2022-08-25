Угломер электронный REDTRACE УМ-60Э

Лазерный строительный электронный угломер УМ-60Э REDTRACE(РЕДТРЭЙС) - прибор с возможностью проведения калибровки, звуковой сигнализацией заданных значений наклона и с измерением прилежащих углов и углов от заданной плоскости. Для удобства чтения отсчетов в угломере предусмотрена подсветка дисплея.Технические характеристики:Рабочий диапазон, R: 0-180° Влагопылезащита: IP54 Длина: 600 мм Питание: 2хААА Погрешность снятия отсчета: снятия отчета ±0,1°, жидкого уровня ±0.029