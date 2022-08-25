Строительный уровень Condtrol i-Tronix 60

Электронный уровень, уклономер CONDTROL I-Tronix 60 определяет величину угла наклона по вертикали и горизонтали и отображает его в градусах, процентах или мм/м на цифровом дисплее. Диапазон измерения уровня - от 0 до 360 градусов. О том, в каком положении находится инструмент, оповещает звуковой сигнал. Прибор имеет дополнительные горизонтальный и вертикальный пузырьковые уровни, а также функцию фиксации результата.

Преимущества