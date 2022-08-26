Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80
Арт. X30300036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|электронный
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Количество глазков, шт
|2
Электронный уровень, уклономер CONDTROL I-Tronix 80 определяет угол отклонения от горизонта или базовой точки и выводит на цифровой дисплей. Базовую точку, от которой ведется отсчет, можно установить самостоятельно. Уклономер измеряет углы от 0 до 360 градусов по вертикали и горизонтали, оповещая о своем положении звуковым сигналом. Можно настроить прибор так, чтобы он выводил результат в мм/м, градусах или процентах. На разных концах инструмента располагаются два гидроуровня - горизонтальный и вертикальный - которые позволяют использовать уклономер в качестве обычного уровня.
Преимущества
- Точность прибора составляет ± 0,1 при углах 0° и 90°, ±0,2 при угле 2°- 89°
- Непрерывное измерение углов до 360 градусов
- Отображение результата в мм/м, градусах, процентах
- Звуковой сигнал, указывающий на горизонтальное или вертикальное положение
- Небольшой вес - 750 грамм
- Наличие фрезерованных поверхностей
- Возможность вручную откалибровать прибор
- Есть индикаторы наклона, сохранения значения, задания базового уклона, заряда, единицы измерения и звукового сигнала
- Можно установить любой угол наклона в качестве базового
- Питается от батареек типа ААА