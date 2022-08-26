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Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80
5.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80
    Арт. X30300036
    5.0
    1
    Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80
    Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80
    Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80
    Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80
    Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80
      Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80
      Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80
      Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80
      Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80
      Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80

      Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30300036
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		электронный
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Электронный уровень, уклономер CONDTROL I-Tronix 80 определяет угол отклонения от горизонта или базовой точки и выводит на цифровой дисплей. Базовую точку, от которой ведется отсчет, можно установить самостоятельно. Уклономер измеряет углы от 0 до 360 градусов по вертикали и горизонтали, оповещая о своем положении звуковым сигналом. Можно настроить прибор так, чтобы он выводил результат в мм/м, градусах или процентах. На разных концах инструмента располагаются два гидроуровня - горизонтальный и вертикальный - которые позволяют использовать уклономер в качестве обычного уровня.

        Преимущества

        • Точность прибора составляет ± 0,1 при углах 0° и 90°, ±0,2 при угле 2°- 89°
        • Непрерывное измерение углов до 360 градусов
        • Отображение результата в мм/м, градусах, процентах
        • Звуковой сигнал, указывающий на горизонтальное или вертикальное положение
        • Небольшой вес - 750 грамм
        • Наличие фрезерованных поверхностей
        • Возможность вручную откалибровать прибор
        • Есть индикаторы наклона, сохранения значения, задания базового уклона, заряда, единицы измерения и звукового сигнала
        • Можно установить любой угол наклона в качестве базового
        • Питается от батареек типа ААА