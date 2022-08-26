Строительный уровень Condtrol i-Tronix 80

Электронный уровень, уклономер CONDTROL I-Tronix 80 определяет угол отклонения от горизонта или базовой точки и выводит на цифровой дисплей. Базовую точку, от которой ведется отсчет, можно установить самостоятельно. Уклономер измеряет углы от 0 до 360 градусов по вертикали и горизонтали, оповещая о своем положении звуковым сигналом. Можно настроить прибор так, чтобы он выводил результат в мм/м, градусах или процентах. На разных концах инструмента располагаются два гидроуровня - горизонтальный и вертикальный - которые позволяют использовать уклономер в качестве обычного уровня.

Преимущества