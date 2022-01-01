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Магнитный уровень Ada PRO Digit MICRO
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Ada PRO Digit MICRO
    Арт. geototal_502
    Магнитный уровень Ada PRO Digit MICRO
    Магнитный уровень Ada PRO Digit MICRO
    Магнитный уровень Ada PRO Digit MICRO
      Магнитный уровень Ada PRO Digit MICRO
      Магнитный уровень Ada PRO Digit MICRO
      Магнитный уровень Ada PRO Digit MICRO

      Магнитный уровень Ada PRO Digit MICRO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_502

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Количество рукояток, шт
      		нет
      Наличие магнита
      		Да
      Поверка
      		Нет
      Вес, кг
      		0.28
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Электронный уровень ADA PRO Digit MICRO позволяет быстро и точно определить угол отклонения поверхности от горизонта или вертикали. Достаточно установить прибор на поверхность или прикрепить к вертикальной конструкции, и он покажет на дисплее не только угол отклонения, но и его «направление». Сферы применения: выравнивание торцовочных пил, установка направляющих для ГКЛ, установка подвесных потолков, столярные работы и т. д.

        Преимущества:

        • Для измерения относительных углов (между двумя произвольно выбранными поверхностями, например между рабочим столом и диском торцовочной пилы) есть специальный режим;
        • Корпус прибора выполнен из лёгкого и прочного алюминиевого сплава, рабочая поверхность оснащена магнитами, что позволяет легко крепить и определять уклон стальных конструкций;
        • Благодаря малому весу и размерам он не займет много места.

        Комплектация:

        • Цифровой угломер;
        • Батарея;
        • Отвертка;
        • Инструкция.