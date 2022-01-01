Магнитный уровень Ada PRO Digit MICRO
Арт. geototal_502
Характеристики
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Производитель
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Количество рукояток, шт
|нет
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Наличие магнита
|Да
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Поверка
|Нет
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Вес, кг
|0.28
Описание:Электронный уровень ADA PRO Digit MICRO позволяет быстро и точно определить угол отклонения поверхности от горизонта или вертикали. Достаточно установить прибор на поверхность или прикрепить к вертикальной конструкции, и он покажет на дисплее не только угол отклонения, но и его «направление». Сферы применения: выравнивание торцовочных пил, установка направляющих для ГКЛ, установка подвесных потолков, столярные работы и т. д.
Преимущества:
- Для измерения относительных углов (между двумя произвольно выбранными поверхностями, например между рабочим столом и диском торцовочной пилы) есть специальный режим;
- Корпус прибора выполнен из лёгкого и прочного алюминиевого сплава, рабочая поверхность оснащена магнитами, что позволяет легко крепить и определять уклон стальных конструкций;
- Благодаря малому весу и размерам он не займет много места.
Комплектация:
- Цифровой угломер;
- Батарея;
- Отвертка;
- Инструкция.