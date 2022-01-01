Магнитный уровень Ada PRO Digit MICRO

Описание:

Преимущества:

Для измерения относительных углов (между двумя произвольно выбранными поверхностями, например между рабочим столом и диском торцовочной пилы) есть специальный режим;

Корпус прибора выполнен из лёгкого и прочного алюминиевого сплава, рабочая поверхность оснащена магнитами, что позволяет легко крепить и определять уклон стальных конструкций;

Благодаря малому весу и размерам он не займет много места.

Комплектация:

Цифровой угломер;

Батарея;

Отвертка;

Инструкция.

Электронный уровень ADA PRO Digit MICRO позволяет быстро и точно определить угол отклонения поверхности от горизонта или вертикали. Достаточно установить прибор на поверхность или прикрепить к вертикальной конструкции, и он покажет на дисплее не только угол отклонения, но и его «направление». Сферы применения: выравнивание торцовочных пил, установка направляющих для ГКЛ, установка подвесных потолков, столярные работы и т. д.