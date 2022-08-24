Уровень электронный ADA ProDigit Mini
Арт. geototal_594
Характеристики
|
Производитель
|
Материал
|металл
|
Автоматическое выключение прибора, сек
|300
|
Мин. рабочая температура, °С
|-10
|
Макс. рабочая температура, °С
|50
Описание:Электронный уровень ADA ProDigit Mini А00378 - удобный уклономер с магнитами в основании, применяемый при столярных и слесарных работах, при установке конструкций, водопроводных коммуникаций. Прибор имеет компактные размеры и удобен для использования. Металлический корпус надежно защищает электронику от механических повреждений. Режим удержания данных HOLD позволяет легко снимать показания при измерениях в труднодоступных местах. При нажатии определенных клавиш можно произвести автоматическая калибровку. Звуковой сигнал указывает на приближение к значениям 0° и 90°. Автоматическое отключение через 5 минут. Яркая подсветка.
Преимущества:
- Все произведенные измерения выводятся на ЖК-дисплей.
- Встроенные в основание магниты позволяют работать с металлическими конструкциями.
- Для удобства работы есть режим “HOLD” - удержания результатов на дисплее.
- Специальные вырезы на рабочих поверхностях помогают быстро установить прибор на трубе.
- Звуковой сигнал при 0° и 90° градусах.
- Автоматическая калибровка.
- ЖК экран с подсветкой.
- Точность наклона: ±0.15°.
- Измерения производятся в градусах, мм/м, %, in/ft.
- Металлический корпус - ударостойкость.
- 100 часов работы на одном заряде.
- Рабочая температура: -10°С...+50°С.
- Автоматическое отключение при отсутствии действий - через 5 минут.
- Выключение подсветки - 30 секунд.
- Небольшие размеры.
Комплектация:
- Уровень.
- Инструкция.
- Батарея.
- Коробка.