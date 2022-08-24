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Уровень электронный ADA ProDigit Mini
5.0
1
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Угломеры
    Уровень электронный ADA ProDigit Mini
    Арт. geototal_594
    5.0
    1
    Уровень электронный ADA ProDigit Mini
    Уровень электронный ADA ProDigit Mini
    Уровень электронный ADA ProDigit Mini
      Уровень электронный ADA ProDigit Mini
      Уровень электронный ADA ProDigit Mini
      Уровень электронный ADA ProDigit Mini

      Уровень электронный ADA ProDigit Mini

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_594
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Материал
      		металл
      Автоматическое выключение прибора, сек
      		300
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Электронный уровень ADA ProDigit Mini А00378 - удобный уклономер с магнитами в основании, применяемый при столярных и слесарных работах, при установке конструкций, водопроводных коммуникаций. Прибор имеет компактные размеры и удобен для использования. Металлический корпус надежно защищает электронику от механических повреждений. Режим удержания данных HOLD позволяет легко снимать показания при измерениях в труднодоступных местах. При нажатии определенных клавиш можно произвести автоматическая калибровку. Звуковой сигнал указывает на приближение к значениям 0° и 90°. Автоматическое отключение через 5 минут. Яркая подсветка.

        Преимущества:

        • Все произведенные измерения выводятся на ЖК-дисплей.
        • Встроенные в основание магниты позволяют работать с металлическими конструкциями.
        • Для удобства работы есть режим “HOLD” - удержания результатов на дисплее.
        • Специальные вырезы на рабочих поверхностях помогают быстро установить прибор на трубе.
        • Звуковой сигнал при 0° и 90° градусах.
        • Автоматическая калибровка.
        • ЖК экран с подсветкой.
        • Точность наклона: ±0.15°.
        • Измерения производятся в градусах, мм/м, %, in/ft.
        • Металлический корпус - ударостойкость.
        • 100 часов работы на одном заряде.
        • Рабочая температура: -10°С...+50°С.
        • Автоматическое отключение при отсутствии действий - через 5 минут.
        • Выключение подсветки - 30 секунд.
        • Небольшие размеры.

        Комплектация:

        • Уровень.
        • Инструкция.
        • Батарея.
        • Коробка.