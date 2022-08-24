Уровень электронный ADA ProDigit Mini

Описание:

Преимущества:

Все произведенные измерения выводятся на ЖК-дисплей.

Встроенные в основание магниты позволяют работать с металлическими конструкциями.

Для удобства работы есть режим “HOLD” - удержания результатов на дисплее.

Специальные вырезы на рабочих поверхностях помогают быстро установить прибор на трубе.

Звуковой сигнал при 0° и 90° градусах.

Автоматическая калибровка.

ЖК экран с подсветкой.

Точность наклона: ±0.15°.

Измерения производятся в градусах, мм/м, %, in/ft.

Металлический корпус - ударостойкость.

100 часов работы на одном заряде.

Рабочая температура: -10°С...+50°С.

Автоматическое отключение при отсутствии действий - через 5 минут.

Выключение подсветки - 30 секунд.

Небольшие размеры.

Комплектация:

Уровень.

Инструкция.

Батарея.

Коробка.

Электронный уровень ADA ProDigit Mini А00378 - удобный уклономер с магнитами в основании, применяемый при столярных и слесарных работах, при установке конструкций, водопроводных коммуникаций. Прибор имеет компактные размеры и удобен для использования. Металлический корпус надежно защищает электронику от механических повреждений. Режим удержания данных HOLD позволяет легко снимать показания при измерениях в труднодоступных местах. При нажатии определенных клавиш можно произвести автоматическая калибровку. Звуковой сигнал указывает на приближение к значениям 0° и 90°. Автоматическое отключение через 5 минут. Яркая подсветка.