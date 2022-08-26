Уровень электронный ADA ProDigit RUMB

Описание:

Преимущества:

Угол и направление отклонения отображаются на большом и ярком дисплее.

Рабочий диапазон: 4х90 градусов.

Разрешение: 0,05 градуса.

Фиксация результатов на дисплее.

Измерение горизонтальных, вертикальных и относительных углов.

Малые габариты и вес - для комфортной работы.

Комплектация:

Прибор.

2 батарейки ААА (1.5В).

Отвертка.

Инструкция.

Упаковка.

Цифровой уровень/угломер ADA Pro-Digit RUMB А00481 используется для выравнивания торцовочных пил, установки подвесных потолков, а также различных столярных и монтажных работ. Позволяет быстро и точно определить угол отклонения поверхности от горизонта или вертикали.Корпус выполнен из прочного пластика, рабочая поверхность оснащена магнитами, что позволяет легко крепить и определять уклон стальных конструкций. Прибором рекомендуется пользоваться при температуре от 0 до +40 градусов.