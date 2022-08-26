Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Уровень электронный ADA ProDigit RUMB
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Уровень электронный ADA ProDigit RUMB
    Арт. geototal_694
    5.0
    1
    Уровень электронный ADA ProDigit RUMB
    Уровень электронный ADA ProDigit RUMB
      Уровень электронный ADA ProDigit RUMB
      Уровень электронный ADA ProDigit RUMB

      Уровень электронный ADA ProDigit RUMB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_694
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Вес, кг
      		0.13
      Материал
      		пластик
      Автоматическое выключение прибора, сек
      		300
      Мин. рабочая температура, °С
      		0
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Цифровой уровень/угломер ADA Pro-Digit RUMB А00481 используется для выравнивания торцовочных пил, установки подвесных потолков, а также различных столярных и монтажных работ. Позволяет быстро и точно определить угол отклонения поверхности от горизонта или вертикали.Корпус выполнен из прочного пластика, рабочая поверхность оснащена магнитами, что позволяет легко крепить и определять уклон стальных конструкций. Прибором рекомендуется пользоваться при температуре от 0 до +40 градусов. 

        Преимущества:

        • Угол и направление отклонения отображаются на большом и ярком дисплее.
        • Рабочий диапазон: 4х90 градусов.
        • Разрешение: 0,05 градуса.
        • Фиксация результатов на дисплее.
        • Измерение горизонтальных, вертикальных и относительных углов.
        • Малые габариты и вес - для комфортной работы. 

        Комплектация:

        • Прибор.
        • 2 батарейки ААА (1.5В).
        • Отвертка.
        • Инструкция.
        • Упаковка.