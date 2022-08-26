Уровень электронный ADA ProDigit RUMB
Арт. geototal_694
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.13
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Материал
|пластик
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Автоматическое выключение прибора, сек
|300
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Мин. рабочая температура, °С
|0
Описание:Цифровой уровень/угломер ADA Pro-Digit RUMB А00481 используется для выравнивания торцовочных пил, установки подвесных потолков, а также различных столярных и монтажных работ. Позволяет быстро и точно определить угол отклонения поверхности от горизонта или вертикали.Корпус выполнен из прочного пластика, рабочая поверхность оснащена магнитами, что позволяет легко крепить и определять уклон стальных конструкций. Прибором рекомендуется пользоваться при температуре от 0 до +40 градусов.
Преимущества:
- Угол и направление отклонения отображаются на большом и ярком дисплее.
- Рабочий диапазон: 4х90 градусов.
- Разрешение: 0,05 градуса.
- Фиксация результатов на дисплее.
- Измерение горизонтальных, вертикальных и относительных углов.
- Малые габариты и вес - для комфортной работы.
Комплектация:
- Прибор.
- 2 батарейки ААА (1.5В).
- Отвертка.
- Инструкция.
- Упаковка.