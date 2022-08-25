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Уровень электронный ADA ProLevel 60, точность 0.2 мм/м
5.0
1
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Угломеры
    Уровень электронный ADA ProLevel 60, точность 0.2 мм/м
    Арт. geototal_591
    5.0
    1
    Уровень электронный ADA ProLevel 60, точность 0.2 мм/м
    Уровень электронный ADA ProLevel 60, точность 0.2 мм/м
      Уровень электронный ADA ProLevel 60, точность 0.2 мм/м
      Уровень электронный ADA ProLevel 60, точность 0.2 мм/м

      Уровень электронный ADA ProLevel 60, точность 0.2 мм/м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_591
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Вес, кг
      		0.79
      Материал
      		пластик, алюминий
      Автоматическое выключение прибора, сек
      		300
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Цифровой уровень ADA ProLevel 60 А00391 используется при строительных и отделочных работах. Имеет встроенные магниты для крепления на конструкциях из металла. Результаты измерений могут отображаться в разных единицах: градусы, мм/м, %, in/ft. Горизонтальный и вертикальный уровни позволяют контролировать поверхности без применения электроники. Питание: 2 батарейки типа ААА - 100 часов работы на одном заряде.

        Преимущества:

        • Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft;
        • Яркая подсветка;
        • Указание направления угла;
        • Звуковой сигнал при 0° и 90° градусах;
        • При измерениях над головой цифры на экране автоматически переворачиваются;
        • Магниты в основании цифрового уровня ADA ProLevel 60 А00391 - для крепления инструмента на металлических конструкциях;
        • Автоматическая калибровка;
        • 100 часов работы на одном заряде;
        • Автоматическое отключение через 5 минут неактивности;
        • Рабочая температура: -10°С...+50°С;
        • Температура хранения: -20°С...+70°С.

        Комплектация:

        • Батарейки;
        • Инструкция;
        • Чехол.