Уровень электронный ADA ProLevel 60, точность 0.2 мм/м
Арт. geototal_591
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.79
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Материал
|пластик, алюминий
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Автоматическое выключение прибора, сек
|300
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
Описание:Цифровой уровень ADA ProLevel 60 А00391 используется при строительных и отделочных работах. Имеет встроенные магниты для крепления на конструкциях из металла. Результаты измерений могут отображаться в разных единицах: градусы, мм/м, %, in/ft. Горизонтальный и вертикальный уровни позволяют контролировать поверхности без применения электроники. Питание: 2 батарейки типа ААА - 100 часов работы на одном заряде.
Преимущества:
- Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft;
- Яркая подсветка;
- Указание направления угла;
- Звуковой сигнал при 0° и 90° градусах;
- При измерениях над головой цифры на экране автоматически переворачиваются;
- Магниты в основании цифрового уровня ADA ProLevel 60 А00391 - для крепления инструмента на металлических конструкциях;
- Автоматическая калибровка;
- 100 часов работы на одном заряде;
- Автоматическое отключение через 5 минут неактивности;
- Рабочая температура: -10°С...+50°С;
- Температура хранения: -20°С...+70°С.
Комплектация:
- Батарейки;
- Инструкция;
- Чехол.