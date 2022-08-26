Уровень цифровой ADA ProLevel 80 А00392, точность 0.2 мм/м

Описание:

Преимущества:

Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft;

Яркая подсветка;

Автоматическая калибровка - для точной работы;

Звуковой сигнал при 0° и 90° градусах;

При измерениях над головой цифры на экране автоматически переворачиваются;

Магниты в основании цифрового уровня ADA ProLevel 80 А00392 - для крепления инструмента на металлических конструкциях;

Автоматическое отключение через 5 минут неактивности;

Рабочая температура: -10°С...+50°С;

Температура хранения: -20°С...+70°С.

Комплектация:

Цифровой уровень;

2 батарейки 1.5В;

Инструкция;

Чехол.

Цифровой уровень ADA ProLevel 80 А00392 представляет собой приспособление, которое будет полезно на строительной площадке, при выполнении ремонтных работ. Изделие оснащено жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой. Основание инструмента является измерительной поверхностью. Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft. Уровень отличается магнитным креплением - удобная работа с металлическими конструкциями. Питание: 2 батарейки типа ААА - 100 часов работы на одном заряде.