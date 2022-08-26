Уровень цифровой ADA ProLevel 80 А00392, точность 0.2 мм/м
Арт. geototal_592
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Материал
|пластик, алюминий
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
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Макс. рабочая температура, °С
|50
Описание:Цифровой уровень ADA ProLevel 80 А00392 представляет собой приспособление, которое будет полезно на строительной площадке, при выполнении ремонтных работ. Изделие оснащено жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой. Основание инструмента является измерительной поверхностью. Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft. Уровень отличается магнитным креплением - удобная работа с металлическими конструкциями. Питание: 2 батарейки типа ААА - 100 часов работы на одном заряде.
Преимущества:
- Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft;
- Яркая подсветка;
- Автоматическая калибровка - для точной работы;
- Звуковой сигнал при 0° и 90° градусах;
- При измерениях над головой цифры на экране автоматически переворачиваются;
- Магниты в основании цифрового уровня ADA ProLevel 80 А00392 - для крепления инструмента на металлических конструкциях;
- Автоматическое отключение через 5 минут неактивности;
- Рабочая температура: -10°С...+50°С;
- Температура хранения: -20°С...+70°С.
Комплектация:
- Цифровой уровень;
- 2 батарейки 1.5В;
- Инструкция;
- Чехол.