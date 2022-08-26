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Уровень цифровой ADA ProLevel 80 А00392, точность 0.2 мм/м
5.0
1
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Угломеры
    Уровень цифровой ADA ProLevel 80 А00392, точность 0.2 мм/м
    Арт. geototal_592
    5.0
    1
    Уровень цифровой ADA ProLevel 80 А00392, точность 0.2 мм/м
    Уровень цифровой ADA ProLevel 80 А00392, точность 0.2 мм/м
      Уровень цифровой ADA ProLevel 80 А00392, точность 0.2 мм/м
      Уровень цифровой ADA ProLevel 80 А00392, точность 0.2 мм/м

      Уровень цифровой ADA ProLevel 80 А00392, точность 0.2 мм/м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_592
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Вес, кг
      		1
      Материал
      		пластик, алюминий
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Цифровой уровень ADA ProLevel 80 А00392 представляет собой приспособление, которое будет полезно на строительной площадке, при выполнении ремонтных работ. Изделие оснащено жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой. Основание инструмента является измерительной поверхностью. Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft. Уровень отличается магнитным креплением - удобная работа с металлическими конструкциями. Питание: 2 батарейки типа ААА - 100 часов работы на одном заряде.

        Преимущества:

        • Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft;
        • Яркая подсветка;
        • Автоматическая калибровка - для точной работы;
        • Звуковой сигнал при 0° и 90° градусах;
        • При измерениях над головой цифры на экране автоматически переворачиваются;
        • Магниты в основании цифрового уровня ADA ProLevel 80 А00392 - для крепления инструмента на металлических конструкциях;
        • Автоматическое отключение через 5 минут неактивности;
        • Рабочая температура: -10°С...+50°С;
        • Температура хранения: -20°С...+70°С.

        Комплектация:

        • Цифровой уровень;
        • 2 батарейки 1.5В;
        • Инструкция;
        • Чехол.