Электрический конвектор Nobo C4E 07

Преимущества

Не сжигает кислород в помещении благодаря специальной конструкции ТЭНа

Защищен от перегрева и безопасен в эксплуатации

Имеет стильный дизайн и представлен в классическом белом цвете

В комплект поставки входит встроенный термостат, кронштейны

Мощность — 750 Вт

Конвектор рассчитан на обогрев помещения размером от 7 до 11 м²

Мобильность. Может быть размещен на кронштейнах на стене или установлен на ножках с колесиками

Безопасность. Невозможность получения ожогов

Максимальная температура передней панели не превышает 60 °C, а в месте выхода горячего воздуха - 90 °C, задней панели 45 °C

Конвектор серии Nordic C4E 07 высотой 400 мм производится с интегрированным несъёмным электронным термостатом с поградусной регулировкой температуры, что позволяет поддерживать установленный температурный режим в пределах до +/- 0,4°C. Данная модель конвектора может крепиться как на кронштейнах, которые идут в комплекте, так и на специальных ножках, которые доступны опционально. Ножки для конвектора в комплект не входят.