Электрический конвектор Nobo C4E 07
Арт. 704305227
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Норвегия
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Родина бренда
|Норвегия
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Габариты, мм
|400х525х55
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор серии Nordic C4E 07 высотой 400 мм производится с интегрированным несъёмным электронным термостатом с поградусной регулировкой температуры, что позволяет поддерживать установленный температурный режим в пределах до +/- 0,4°C. Данная модель конвектора может крепиться как на кронштейнах, которые идут в комплекте, так и на специальных ножках, которые доступны опционально. Ножки для конвектора в комплект не входят.
Преимущества
- Не сжигает кислород в помещении благодаря специальной конструкции ТЭНа
- Защищен от перегрева и безопасен в эксплуатации
- Имеет стильный дизайн и представлен в классическом белом цвете
- В комплект поставки входит встроенный термостат, кронштейны
- Мощность — 750 Вт
- Конвектор рассчитан на обогрев помещения размером от 7 до 11 м²
- Мобильность. Может быть размещен на кронштейнах на стене или установлен на ножках с колесиками
- Безопасность. Невозможность получения ожогов
- Максимальная температура передней панели не превышает 60 °C, а в месте выхода горячего воздуха - 90 °C, задней панели 45 °C