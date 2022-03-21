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Электрический конвектор Nobo C4E 07
5.0
2
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Nobo C4E 07
    Арт. 704305227
    5.0
    2
    Электрический конвектор Nobo C4E 07
    Электрический конвектор Nobo C4E 07
      Электрический конвектор Nobo C4E 07
      Электрический конвектор Nobo C4E 07

      Электрический конвектор Nobo C4E 07

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. 704305227
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Nobo
      Страна производства
      		Норвегия
      Родина бренда
      		Норвегия
      Габариты, мм
      		400х525х55
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор серии Nordic C4E 07 высотой 400 мм производится с интегрированным несъёмным электронным термостатом с поградусной регулировкой температуры, что позволяет поддерживать установленный температурный режим в пределах до +/- 0,4°C. Данная модель конвектора может крепиться как на кронштейнах, которые идут в комплекте, так и на специальных ножках, которые доступны опционально. Ножки для конвектора в комплект не входят.

        Преимущества

        • Не сжигает кислород в помещении благодаря специальной конструкции ТЭНа
        • Защищен от перегрева и безопасен в эксплуатации
        • Имеет стильный дизайн и представлен в классическом белом цвете
        • В комплект поставки входит встроенный термостат, кронштейны
        • Мощность — 750 Вт
        • Конвектор рассчитан на обогрев помещения размером от 7 до 11 м²
        • Мобильность. Может быть размещен на кронштейнах на стене или установлен на ножках с колесиками
        • Безопасность. Невозможность получения ожогов
        • Максимальная температура передней панели не превышает 60 °C, а в месте выхода горячего воздуха - 90 °C, задней панели 45 °C