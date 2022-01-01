Электрический конвектор Ballu BEC/M-1000 (с механическим термостатом)

Преимущества

Универсальная установка (возможна настенная и напольная установка)

Передняя панель не нагревается свыше 60 градусов

Защита от перегрева

Бесшумная работа

Может работать длительное время без перерыва

Не сжигает кислород и не сушит воздух

Отсутствуют тепловые потери

Два режима работы

Конвектор Ballu BEC/M-1000 предназначен для обеспечения теплого микроклимата в помещение. Особая форма внутреннего блока способствует увеличению скорости циркуляции воздуха. Нагревательный элемент имеет монолитную структуру и изготовлен из алюминия, который обладает высокой теплоотдачей. Во время работы корпус конвектора не нагревается выше 60 градусов.