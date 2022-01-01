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Электрический конвектор Ballu BEC/M-1000 (с механическим термостатом)
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Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu BEC/M-1000 (с механическим термостатом)
    Арт. 704239218
    Электрический конвектор Ballu BEC/M-1000 (с механическим термостатом)

      Электрический конвектор Ballu BEC/M-1000 (с механическим термостатом)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704239218

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		460х400х75
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Ballu BEC/M-1000 предназначен для обеспечения теплого микроклимата в помещение. Особая форма внутреннего блока способствует увеличению скорости циркуляции воздуха. Нагревательный элемент имеет монолитную структуру и изготовлен из алюминия, который обладает высокой теплоотдачей. Во время работы корпус конвектора не нагревается выше 60 градусов.

        Преимущества

        • Универсальная установка (возможна настенная и напольная установка)
        • Передняя панель не нагревается свыше 60 градусов
        • Защита от перегрева
        • Бесшумная работа
        • Может работать длительное время без перерыва
        • Не сжигает кислород и не сушит воздух
        • Отсутствуют тепловые потери
        • Два режима работы