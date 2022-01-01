Электрический конвектор Ballu BEC/M-1000 (с механическим термостатом)
Арт. 704239218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|460х400х75
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Ballu BEC/M-1000 предназначен для обеспечения теплого микроклимата в помещение. Особая форма внутреннего блока способствует увеличению скорости циркуляции воздуха. Нагревательный элемент имеет монолитную структуру и изготовлен из алюминия, который обладает высокой теплоотдачей. Во время работы корпус конвектора не нагревается выше 60 градусов.
Преимущества
- Универсальная установка (возможна настенная и напольная установка)
- Передняя панель не нагревается свыше 60 градусов
- Защита от перегрева
- Бесшумная работа
- Может работать длительное время без перерыва
- Не сжигает кислород и не сушит воздух
- Отсутствуют тепловые потери
- Два режима работы