Электрический конвектор Ballu BEC/M-1500 (с механическим термостатом)
Арт. 704239216
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|400х595х75
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Ballu BEC/M-1500 оснащен электронным термостатом. Увеличенная площадь теплообменника позволяет быстрее обогреть помещение. Бесшумность работы позволяет использовать конвектор в любое время суток (даже во время сна). Прибор не сушит воздух и не сжигает кислород во время работы.
Преимущества
- Двойная мощность нагрева
- Отсутствуют тепловые потери
- Высокий КПД
- Бесшумная работа
- Универсальный монтаж (настенный/напольный)
- Во время работы не сушится воздух и не сжигается кислород
- Защита от перегрева - для защиты от получения ожогов