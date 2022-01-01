Электрический конвектор Ballu BEC/M-1500 (с механическим термостатом)

Преимущества

Двойная мощность нагрева

Отсутствуют тепловые потери

Высокий КПД

Бесшумная работа

Универсальный монтаж (настенный/напольный)

Во время работы не сушится воздух и не сжигается кислород

Защита от перегрева - для защиты от получения ожогов

Конвектор Ballu BEC/M-1500 оснащен электронным термостатом. Увеличенная площадь теплообменника позволяет быстрее обогреть помещение. Бесшумность работы позволяет использовать конвектор в любое время суток (даже во время сна). Прибор не сушит воздух и не сжигает кислород во время работы.