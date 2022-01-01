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Электрический конвектор Ballu BEC/M-1500 (с механическим термостатом)
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Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu BEC/M-1500 (с механическим термостатом)
    Арт. 704239216
    Электрический конвектор Ballu BEC/M-1500 (с механическим термостатом)

      Электрический конвектор Ballu BEC/M-1500 (с механическим термостатом)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704239216

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		400х595х75
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Ballu BEC/M-1500 оснащен электронным термостатом. Увеличенная площадь теплообменника позволяет быстрее обогреть помещение. Бесшумность работы позволяет использовать конвектор в любое время суток (даже во время сна). Прибор не сушит воздух и не сжигает кислород во время работы.

        Преимущества

        • Двойная мощность нагрева
        • Отсутствуют тепловые потери
        • Высокий КПД
        • Бесшумная работа
        • Универсальный монтаж (настенный/напольный)
        • Во время работы не сушится воздух и не сжигается кислород
        • Защита от перегрева - для защиты от получения ожогов