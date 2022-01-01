Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1000
Арт. 704239206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|460x400x78
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
- Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1000 — абсолютно бесшумный и экономичный электрический обогреватель с электронным термостатом. В приборе установлен нагревательный элемент нового поколения Double-U-Force с двойной мощностью нагрева. Он не сжигает кислород и не сушит воздух, позволяет экономить электроэнергию за счет высокого КПД (более 90%) и режима половинной мощности. Монолитная структура алюминиевого нагревательного элемента обеспечивает абсолютно бесшумную работу и отсутствие теплопотерь.
Преимущества
- Высокоточный электронный термостат
- Нагревательный элемент Double-U-Force
- 24-часовой таймер на авто отключение
- Сохраняет кислород и не сушит воздух
- Две мощности нагрева со ступенчатым переключением
- 2 режима работы: «Комфортный» и «Экономичный»
- Экономичное энергопотребление
- Быстрый выход на температурный максимум
- Встроенный ионизатор воздуха
- Функция блокировки управления
- Функция Auto Restart
- Малая температура корпуса - до 65°С
- Система защиты от перегревания
- Абсолютно бесшумная работа
- Датчик защиты от опрокидывания
- Настенная или напольная установка
- Влаго- и брызгозащитное исполнение IP24
- Дисплей с 2-мя индикаторами температуры