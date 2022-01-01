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Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1000
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Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1000
    Арт. 704239206
    Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1000

      Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704239206

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		460x400x78
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1000 — абсолютно бесшумный и экономичный электрический обогреватель с электронным термостатом. В приборе установлен нагревательный элемент нового поколения Double-U-Force с двойной мощностью нагрева. Он не сжигает кислород и не сушит воздух, позволяет экономить электроэнергию за счет высокого КПД (более 90%) и режима половинной мощности. Монолитная структура алюминиевого нагревательного элемента обеспечивает абсолютно бесшумную работу и отсутствие теплопотерь.

        Преимущества

        • Высокоточный электронный термостат
        • Нагревательный элемент Double-U-Force
        • 24-часовой таймер на авто отключение
        • Сохраняет кислород и не сушит воздух
        • Две мощности нагрева со ступенчатым переключением
        • 2 режима работы: «Комфортный» и «Экономичный»
        • Экономичное энергопотребление
        • Быстрый выход на температурный максимум
        • Встроенный ионизатор воздуха
        • Функция блокировки управления
        • Функция Auto Restart
        • Малая температура корпуса - до 65°С
        • Система защиты от перегревания
        • Абсолютно бесшумная работа
        • Датчик защиты от опрокидывания
        • Настенная или напольная установка
        • Влаго- и брызгозащитное исполнение IP24
        • Дисплей с 2-мя индикаторами температуры