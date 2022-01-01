Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1000 — абсолютно бесшумный и экономичный электрический обогреватель с электронным термостатом. В приборе установлен нагревательный элемент нового поколения Double-U-Force с двойной мощностью нагрева. Он не сжигает кислород и не сушит воздух, позволяет экономить электроэнергию за счет высокого КПД (более 90%) и режима половинной мощности. Монолитная структура алюминиевого нагревательного элемента обеспечивает абсолютно бесшумную работу и отсутствие теплопотерь.



Преимущества