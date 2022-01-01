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Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1500
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Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1500
    Арт. 704239207
    Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1500

      Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704239207

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		595x400x78
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1500 представляет серию экономичных конвекторов с абсолютно бесшумной работой. В его разработке принимали участие итальянские инженеры и дизайнеры. Поэтому дизайн корпуса такого конвектора – эксклюзивен. Холодный воздух снизу поступает в конвектор, нагревается и выходит через распределительную решётку, расположенную верхней части.

        Преимущества

        • Нагревающий элемент Double-U-Force
        • Точнейший электронный термостат
        • 24-часовой авто таймер на отключение
        • 2 рабочих режима: «Комфортный» и «Экономичный»
        • Режим полной и половинной мощности
        • Экономичный расход энергии
        • Быстрый набор максимальной температуры
        • Сохранение кислорода без сухости воздуха
        • Дисплей с индикацией температур
        • Абсолютно бесшумная работа
        • Встроенный ионизатор воздуха
        • Функция включения Auto Restart
        • Блокировка для защиты от детей
        • Система защиты от перегрева
        • Датчик защиты от опрокидывания
        • Малая температура панели - 65°С
        • Брызгозащитное исполнение IP24
        • Настенная или напольная установка