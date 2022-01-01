Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1500
Арт. 704239207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|595x400x78
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
- Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1500 представляет серию экономичных конвекторов с абсолютно бесшумной работой. В его разработке принимали участие итальянские инженеры и дизайнеры. Поэтому дизайн корпуса такого конвектора – эксклюзивен. Холодный воздух снизу поступает в конвектор, нагревается и выходит через распределительную решётку, расположенную верхней части.
Преимущества
- Нагревающий элемент Double-U-Force
- Точнейший электронный термостат
- 24-часовой авто таймер на отключение
- 2 рабочих режима: «Комфортный» и «Экономичный»
- Режим полной и половинной мощности
- Экономичный расход энергии
- Быстрый набор максимальной температуры
- Сохранение кислорода без сухости воздуха
- Дисплей с индикацией температур
- Абсолютно бесшумная работа
- Встроенный ионизатор воздуха
- Функция включения Auto Restart
- Блокировка для защиты от детей
- Система защиты от перегрева
- Датчик защиты от опрокидывания
- Малая температура панели - 65°С
- Брызгозащитное исполнение IP24
- Настенная или напольная установка