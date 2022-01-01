Преимущества

Нагревающий элемент Double-U-Force

Точнейший электронный термостат

24-часовой авто таймер на отключение

2 рабочих режима: «Комфортный» и «Экономичный»

Режим полной и половинной мощности

Экономичный расход энергии

Быстрый набор максимальной температуры

Сохранение кислорода без сухости воздуха

Дисплей с индикацией температур

Абсолютно бесшумная работа

Встроенный ионизатор воздуха

Функция включения Auto Restart

Блокировка для защиты от детей

Система защиты от перегрева

Датчик защиты от опрокидывания

Малая температура панели - 65°С

Брызгозащитное исполнение IP24

Настенная или напольная установка



Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-1500 представляет серию экономичных конвекторов с абсолютно бесшумной работой. В его разработке принимали участие итальянские инженеры и дизайнеры. Поэтому дизайн корпуса такого конвектора – эксклюзивен. Холодный воздух снизу поступает в конвектор, нагревается и выходит через распределительную решётку, расположенную верхней части.