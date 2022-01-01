Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-2000

Конвектор Ballu BEC/E - 2000 серии Camino это уникальный обогреватель с электронным термостатом, который работает абсолютно бесшумно и эффективно обогревает помещение, в сочетании с потрясающей экономичностью. Благодаря инновационному нагревательному элементу нового поколения Double-U-Force, конвектор Ballu серии Camino, работает с двойной мощностью нагрева. Данный конвекторный обогреватель способен работать в режиме половинной мощности и экономить электроэнергию за счёт 90% КПД.



Преимущества