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Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-2000
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Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-2000
    Арт. 704239208
    Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-2000

      Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704239208

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		830x400x78
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Ballu BEC/E - 2000 серии Camino это уникальный обогреватель с электронным термостатом, который работает абсолютно бесшумно и эффективно обогревает помещение, в сочетании с потрясающей экономичностью. Благодаря инновационному нагревательному элементу нового поколения Double-U-Force, конвектор Ballu серии Camino, работает с двойной мощностью нагрева. Данный конвекторный обогреватель способен работать в режиме половинной мощности и экономить электроэнергию за счёт 90% КПД.

        Преимущества

        • Элемент нагревания Double-U-Force
        • Электронный термостат высокой точности
        • Авто отключение по 24-часовому таймеру
        • Сохранение кислорода и влажности
        • Встроенный ионизатор воздуха
        • Экономичное энергопотребление
        • 2 режима работы: Комфортный/Экономичный
        • Две мощности со ступенчатым переключением
        • Дисплей с двумя индикаторами температур
        • Малая температура корпуса – не выше 65°С
        • Быстрый выход на максимум температуры
        • Функция блокирования управления
        • Датчик защиты от опрокидывания
        • Система защиты от перегревания
        • Функция Auto Restart
        • Настенная/напольная установка
        • Полностью бесшумная работа
        • Брызгозащитное исполнение IP24