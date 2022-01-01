Электрический конвектор Ballu Camino BEC/E-2000
Арт. 704239208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|830x400x78
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
- Конвектор Ballu BEC/E - 2000 серии Camino это уникальный обогреватель с электронным термостатом, который работает абсолютно бесшумно и эффективно обогревает помещение, в сочетании с потрясающей экономичностью. Благодаря инновационному нагревательному элементу нового поколения Double-U-Force, конвектор Ballu серии Camino, работает с двойной мощностью нагрева. Данный конвекторный обогреватель способен работать в режиме половинной мощности и экономить электроэнергию за счёт 90% КПД.
Преимущества
- Элемент нагревания Double-U-Force
- Электронный термостат высокой точности
- Авто отключение по 24-часовому таймеру
- Сохранение кислорода и влажности
- Встроенный ионизатор воздуха
- Экономичное энергопотребление
- 2 режима работы: Комфортный/Экономичный
- Две мощности со ступенчатым переключением
- Дисплей с двумя индикаторами температур
- Малая температура корпуса – не выше 65°С
- Быстрый выход на максимум температуры
- Функция блокирования управления
- Датчик защиты от опрокидывания
- Система защиты от перегревания
- Функция Auto Restart
- Настенная/напольная установка
- Полностью бесшумная работа
- Брызгозащитное исполнение IP24