Электрический конвектор Ballu Camino BEC/M-2000 (с механическим термостатом)

Преимущества

Защита от перегрева

Нагревательный элемент - Double-U-Force

Не сушит воздух

Низкая температура корпуса - для защиты от ожогов

Легкость обслуживания

Бесшумность работы

Возможна настенная и напольная установка

Механический термостат - для поддержания заданного температурного режима

Высокая надежность конструкции

Конвектор Ballu BEC/M-2000 - электрический обогреватель с электронным термостатом. Бесшумность прибора позволяет использовать его в любое время суток (даже во время сна). Корпус нагревается не выше 40 градусов, что исключает возможность получения ожогов. Прочный корпус прибора имеет монолитную структуру, обеспечивающую долговечность и надежность работы конвектора. Двойная мощность нагрева позволит быстро получить желаемую температуру в помещении.