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Электрический конвектор Ballu Camino BEC/M-2000 (с механическим термостатом)
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Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu Camino BEC/M-2000 (с механическим термостатом)
    Арт. 704239217
    Электрический конвектор Ballu Camino BEC/M-2000 (с механическим термостатом)

      Электрический конвектор Ballu Camino BEC/M-2000 (с механическим термостатом)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704239217

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		400х830х75
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Ballu BEC/M-2000 - электрический обогреватель с электронным термостатом. Бесшумность прибора позволяет использовать его в любое время суток (даже во время сна). Корпус нагревается не выше 40 градусов, что исключает возможность получения ожогов. Прочный корпус прибора имеет монолитную структуру, обеспечивающую долговечность и надежность работы конвектора. Двойная мощность нагрева позволит быстро получить желаемую температуру в помещении.

        Преимущества

        • Защита от перегрева
        • Нагревательный элемент - Double-U-Force
        • Не сушит воздух
        • Низкая температура корпуса - для защиты от ожогов
        • Легкость обслуживания
        • Бесшумность работы
        • Возможна настенная и напольная установка
        • Механический термостат - для поддержания заданного температурного режима
        • Высокая надежность конструкции