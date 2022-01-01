Электрический конвектор Ballu Camino BEC/M-2000 (с механическим термостатом)
Арт. 704239217
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|400х830х75
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Ballu BEC/M-2000 - электрический обогреватель с электронным термостатом. Бесшумность прибора позволяет использовать его в любое время суток (даже во время сна). Корпус нагревается не выше 40 градусов, что исключает возможность получения ожогов. Прочный корпус прибора имеет монолитную структуру, обеспечивающую долговечность и надежность работы конвектора. Двойная мощность нагрева позволит быстро получить желаемую температуру в помещении.
Преимущества
- Защита от перегрева
- Нагревательный элемент - Double-U-Force
- Не сушит воздух
- Низкая температура корпуса - для защиты от ожогов
- Легкость обслуживания
- Бесшумность работы
- Возможна настенная и напольная установка
- Механический термостат - для поддержания заданного температурного режима
- Высокая надежность конструкции