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Электрический конвектор Ballu Camino BEC/M-500 (с механическим термостатом)
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Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu Camino BEC/M-500 (с механическим термостатом)
    Арт. 704239223
    Электрический конвектор Ballu Camino BEC/M-500 (с механическим термостатом)

      Электрический конвектор Ballu Camino BEC/M-500 (с механическим термостатом)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704239223

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		400х460х78
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Ballu Camino Mechanic BEC/M-500 – экономичный и абсолютно бесшумный электрический обогреватель с механическим термостатом и элементом нагревания Double-U-Force. Конвектор не сушит воздух и работает с большим КПД (до 90%). Модель имеет монолитную структуру и может устанавливаться горизонтально/вертикально (крепиться на стену). Имеет функцию отключения и защищена от перегревания.

        Преимущества

        • Быстрый обогрев любых помещений
        • Не сушит воздух, сохраняя кислород
        • Нагревательный элемент Double-U-Force
        • Надежный механический термостат
        • Простое управление температурой
        • Полностью бесшумная работа
        • Быстрый набор максимума температуры
        • Система защиты от перегрева
        • Экономичный расход электроэнергии
        • Брызгозащитное исполнение IP24
        • Установка настенная и напольная
        • Функция включения Auto Restart
        • Низкая температура корпуса (до 65 градусов)