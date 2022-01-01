Электрический конвектор Ballu Camino BEC/M-500 (с механическим термостатом)

Преимущества

Быстрый обогрев любых помещений

Не сушит воздух, сохраняя кислород

Нагревательный элемент Double-U-Force

Надежный механический термостат

Простое управление температурой

Полностью бесшумная работа

Быстрый набор максимума температуры

Система защиты от перегрева

Экономичный расход электроэнергии

Брызгозащитное исполнение IP24

Установка настенная и напольная

Функция включения Auto Restart

Низкая температура корпуса (до 65 градусов)



Конвектор Ballu Camino Mechanic BEC/M-500 – экономичный и абсолютно бесшумный электрический обогреватель с механическим термостатом и элементом нагревания Double-U-Force. Конвектор не сушит воздух и работает с большим КПД (до 90%). Модель имеет монолитную структуру и может устанавливаться горизонтально/вертикально (крепиться на стену). Имеет функцию отключения и защищена от перегревания.