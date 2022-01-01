Электрический конвектор Ballu Camino BEC/M-500 (с механическим термостатом)
Арт. 704239223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|400х460х78
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Ballu Camino Mechanic BEC/M-500 – экономичный и абсолютно бесшумный электрический обогреватель с механическим термостатом и элементом нагревания Double-U-Force. Конвектор не сушит воздух и работает с большим КПД (до 90%). Модель имеет монолитную структуру и может устанавливаться горизонтально/вертикально (крепиться на стену). Имеет функцию отключения и защищена от перегревания.
Преимущества
- Быстрый обогрев любых помещений
- Не сушит воздух, сохраняя кислород
- Нагревательный элемент Double-U-Force
- Надежный механический термостат
- Простое управление температурой
- Полностью бесшумная работа
- Быстрый набор максимума температуры
- Система защиты от перегрева
- Экономичный расход электроэнергии
- Брызгозащитное исполнение IP24
- Установка настенная и напольная
- Функция включения Auto Restart
- Низкая температура корпуса (до 65 градусов)