Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-1000
Арт. 704239227
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|600х452х105
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
Универсальный обогреватель Ballu BEP/E-1000 предназначен для размещения на стене, но имеет и конструктивную возможность напольного использования. Модель имеет стильный дизайн – фронтальная часть из черного жаропрочного стекла и матово–черный корпус выделяют его из ряда обычных конверторов. Конвектор работает абсолютно бесшумно. Он не удаляет из помещения кислород и необходимую человеку влагу, ионизирует воздух.
Преимущества
- Конвектор BALLU серии PLAZA — высокоэффективный электрический обогреватель, оснащенный точным электронным термостат
- Он не сжигает кислород и не сушит воздух, позволяет экономить электроэнергию за счет высокого КПД (более 90%)
- Функция половинной мощности позволяет при необходимости в два раза снижать пиковую нагрузку на электросеть, что особенно актуально для дачных массивов и частных домов
- Возможна работа аппарата в трех режимах: AUTO, HI, LOW
- Корпус при полной мощности имеет температуру не выше 60 градусов, и не представляет опасности ожога. Также защищена система двойной изоляцией от попадания водяных брызг
- Пульт дистанционного управления
- Таймер на 8 часов
- Ионизация
- Защита от замерзания
- Защита от влаги