Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-1000

Преимущества

Конвектор BALLU серии PLAZA — высокоэффективный электрический обогреватель, оснащенный точным электронным термостат

Он не сжигает кислород и не сушит воздух, позволяет экономить электроэнергию за счет высокого КПД (более 90%)

Функция половинной мощности позволяет при необходимости в два раза снижать пиковую нагрузку на электросеть, что особенно актуально для дачных массивов и частных домов

Возможна работа аппарата в трех режимах: AUTO, HI, LOW

Корпус при полной мощности имеет температуру не выше 60 градусов, и не представляет опасности ожога. Также защищена система двойной изоляцией от попадания водяных брызг



Пульт дистанционного управления

Таймер на 8 часов

Ионизация

Защита от замерзания

Защита от влаги

Универсальный обогреватель Ballu BEP/E-1000 предназначен для размещения на стене, но имеет и конструктивную возможность напольного использования. Модель имеет стильный дизайн – фронтальная часть из черного жаропрочного стекла и матово–черный корпус выделяют его из ряда обычных конверторов. Конвектор работает абсолютно бесшумно. Он не удаляет из помещения кислород и необходимую человеку влагу, ионизирует воздух.