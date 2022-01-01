Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-1000
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-1000
    Арт. 704239227
    Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-1000

      Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704239227

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		600х452х105
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Универсальный обогреватель Ballu BEP/E-1000 предназначен для размещения на стене, но имеет и конструктивную возможность напольного использования. Модель имеет стильный дизайн – фронтальная часть из черного жаропрочного стекла и матово–черный корпус выделяют его из ряда обычных конверторов. Конвектор работает абсолютно бесшумно. Он не удаляет из помещения кислород и необходимую человеку влагу, ионизирует воздух. 

        Преимущества

        • Конвектор BALLU серии PLAZA — высокоэффективный электрический обогреватель, оснащенный точным электронным термостат
        • Он не сжигает кислород и не сушит воздух, позволяет экономить электроэнергию за счет высокого КПД (более 90%)
        • Функция половинной мощности позволяет при необходимости в два раза снижать пиковую нагрузку на электросеть, что особенно актуально для дачных массивов и частных домов
        • Возможна работа аппарата в трех режимах: AUTO, HI, LOW
        • Корпус при полной мощности имеет температуру не выше 60 градусов, и не  представляет опасности ожога. Также защищена система двойной изоляцией от попадания водяных брызг
        • Пульт дистанционного управления
        • Таймер на 8 часов
        • Ионизация
        • Защита от замерзания
        • Защита от влаги