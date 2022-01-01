Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-2000 оборудован электронным термостатом, который с максимальной точностью поддерживает заданную температуру в помещении, полностью исключает температурные перепады. Пользователь может с помощью дисплея установить необходимую ему температуру обогрева. Универсальный монтаж электрического обогревателя предполагает возможность как настенной, так и напольной установки.



Преимущества