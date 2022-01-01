Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-2000
Арт. 704239238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|1040x452x105
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Ballu PLAZA BEP/E-2000 оборудован электронным термостатом, который с максимальной точностью поддерживает заданную температуру в помещении, полностью исключает температурные перепады. Пользователь может с помощью дисплея установить необходимую ему температуру обогрева. Универсальный монтаж электрического обогревателя предполагает возможность как настенной, так и напольной установки.
Преимущества
- Панель из черного прочного стекла
- Не перегревающаяся панель корпуса
- Электронный высокоточный термостат
- Две мощности нагрева (100% и 50%)
- Нагревательный элемент Double-U-Force
- Управление через пульт ДУ
- 3 режима работы: AUTO, HI и LOW
- 8-часовой таймер отключения
- Экономный расход энергии
- Полное отсутствие шума
- Дисплей с индикацией температур
- Функция включения Auto Restart
- Установка на стену или на пол
- Система защиты от перегрева
- Корпус с защитой от брызг IP24
- Датчик от опрокидывания