Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500 - используется в квартирах, офисах и загородных домах для обогрева помещений площадью до 20 кв.м. Корпус обладает стеклокерамической передней панелью. LED-дисплей обеспечивает цифровую индикацию температуры. Устройство оснащено регулировкой температуры, встроенным электронным термостатом, защитой от перегрева, а также пультом ДУ. Монтаж конвектора осуществляется на ножки или стену с помощью кронштейна. Внутри корпуса расположен монолитный нагревательный элемент Double G Force.





Преимущества