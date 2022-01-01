Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500
Арт. 704305192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|415х640х111
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
- Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500 - используется в квартирах, офисах и загородных домах для обогрева помещений площадью до 20 кв.м. Корпус обладает стеклокерамической передней панелью. LED-дисплей обеспечивает цифровую индикацию температуры. Устройство оснащено регулировкой температуры, встроенным электронным термостатом, защитой от перегрева, а также пультом ДУ. Монтаж конвектора осуществляется на ножки или стену с помощью кронштейна. Внутри корпуса расположен монолитный нагревательный элемент Double G Force.
Преимущества
- Изысканный дизайн, передняя панель из стеклокерамики
- Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
- Увеличенный воздухозаборник Intake
- Жалюзи монолитной конструкции из сплава алюминия
- Сверхточный электронный термостат
- Новая технология крепления нагревательного элемента Thermoresist compact
- LED дисплей на фронтальной панели c цифровой индикацией температуры
- Усиленная конструкция ножек для напольной установки, кронштейн для настенного крепления
- Датчик защиты от перегрева
- Компактный и удобный пульт дистанционного управления