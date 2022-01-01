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Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500
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Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500
    Арт. 704305192
    Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500
    Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500
    Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500
    Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500
      Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500
      Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500
      Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500
      Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500

      Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305192

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		415х640х111
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-1500 - используется в квартирах, офисах и загородных домах для обогрева помещений площадью до 20 кв.м. Корпус обладает стеклокерамической передней панелью. LED-дисплей обеспечивает цифровую индикацию температуры. Устройство оснащено регулировкой температуры, встроенным электронным термостатом, защитой от перегрева, а также пультом ДУ. Монтаж конвектора осуществляется на ножки или стену с помощью кронштейна. Внутри корпуса расположен монолитный нагревательный элемент Double G Force.

        Преимущества 

        • Изысканный дизайн, передняя панель из стеклокерамики
        • Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
        • Увеличенный воздухозаборник Intake
        • Жалюзи монолитной конструкции из сплава алюминия
        • Сверхточный электронный термостат
        • Новая технология крепления нагревательного элемента Thermoresist compact
        • LED дисплей на фронтальной панели c цифровой индикацией температуры
        • Усиленная конструкция ножек для напольной установки, кронштейн для настенного крепления
        • Датчик защиты от перегрева
        • Компактный и удобный пульт дистанционного управления